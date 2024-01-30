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Haberler Fotohaber IMF'den flaş açıklama! Türkiye'de ibre yukarı yönlü: Büyüme tahmini yükseltildi
Giriş Tarihi: 30.01.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 16:38

IMF'den flaş açıklama! Türkiye'de ibre yukarı yönlü: Büyüme tahmini yükseltildi

Türkiye'de ekonomi yönetiminin attığı adımlar küresel çapta ses getiriyor. Uluslararası Para Fonu (IMF), 2024 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini güncellerken Türkiye açıklaması dikkat çekti. IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini 2024 yılı için yüzde 3'ten yüzde 3,1'e çıkardı.

IMF’den flaş açıklama! Türkiye’de ibre yukarı yönlü: Büyüme tahmini yükseltildi

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ve bazı büyük gelişmekte olan ekonomilerin beklenenden fazla dayanıklılık göstermesi ve Çin'deki mali desteğin etkisiyle küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e yükseltti. Öte yandan Türkiye ekonomisinin büyüme tahmini de yükseltildi.

IMF’den flaş açıklama! Türkiye’de ibre yukarı yönlü: Büyüme tahmini yükseltildi

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelledi.

"Yavaşlayan Enflasyon ve İstikrarlı Büyüme Yumuşak İnişin Yolunu Açıyor" başlığıyla yayımlanan raporda, geçen yıl yüzde 3,1 büyüdüğü tahmin edilen küresel ekonominin bu yıl da yüzde 3,1 büyümesinin beklendiği, büyüme hızının gelecek yıl ise yüzde 3,2 olacağının tahmin edildiği bildirildi.

IMF, geçen yıl ekim ayında yayımlanan raporunda, dünya ekonomisinin 2024'te yüzde 2,9 ve 2025 yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

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IMF’den flaş açıklama! Türkiye’de ibre yukarı yönlü: Büyüme tahmini yükseltildi

Raporda, ABD ve bazı büyük gelişmekte olan ekonomilerin beklenenden fazla dayanıklılık göstermesi ve Çin'deki mali desteğin, büyüme tahminindeki yukarı yönlü revizyonda etkili olduğu aktarıldı.

IMF raporunda, enflasyonla mücadele için faiz oranlarının yükseltilmesinin, yüksek borcun ekonomik faaliyet üzerinde oluşturduğu baskı nedeniyle mali desteğin geri çekilmesinin ve temeldeki düşük verimlilik artışının etkisiyle 2024-2025 için tahminlerin yüzde 3,8'lik tarihsel ortalamanın altında kaldığı kaydedildi.

IMF’den flaş açıklama! Türkiye’de ibre yukarı yönlü: Büyüme tahmini yükseltildi

BÜYÜME TAHMİNİ ABD EKONOMİSİ İÇİN YÜKSELTİLDİ, AVRO BÖLGESİ İÇİN DÜŞÜRÜLDÜ

Ülkelerin güncellenen ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin 2024 yılı için yüzde 1,5'ten yüzde 2,1'e yükseltilirken 2025 yılı için yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye düşürüldüğü aktarıldı.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise bu yıl için yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a ve 2025 yılı için yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye düşürüldüğü kaydedildi.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın büyüme tahminin bu yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 0,5'e ve gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 1,6'ya indirildiği belirtilen raporda, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin ise bu yıl için yüzde 1,3'ten yüzde 1'e, gelecek yıl için de yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye düşürüldüğü aktarıldı.

IMF’den flaş açıklama! Türkiye’de ibre yukarı yönlü: Büyüme tahmini yükseltildi

Raporda, İtalya ekonomisine ilişkin büyüme tahmini 2024 yılı için yüzde 0,7 olarak korunurken, gelecek yıl için yüzde 1'den yüzde 1,1'e çıkarıldığı bildirildi.

İspanya ekonomisine ilişkin büyüme tahminin ise bu yıl için yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e düşürülürken gelecek yıl için yüzde 2,1'de sabit tutulduğu belirtilen raporda, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisinin de bu yıl için yüzde 0,6 olarak korunurken gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 1,6'ya düşürüldüğü kaydedildi.

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