İşsizlik oranı geriledi!

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI YÜKSELDİ

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, 2024'ün birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 534 bin kişi artarak 32 milyon 442 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı da 0,7 puanlık artışla yüzde 49,3 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,6 iken, kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise erkeklerde yüzde 7,2, kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu dönemde 563 bin kişi artarak 35 milyon 546 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı da 0,8 puanlık artışla yüzde 54,1'e yükseldi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7, kadınlarda yüzde 36,7 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 73 bin kişi, sanayi sektöründe 103 bin kişi, inşaat sektöründe 82 bin kişi, hizmet sektöründe 276 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,6'sı tarım, yüzde 20,8'i sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 58'i ise hizmet sektöründe yer aldı.