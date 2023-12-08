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Giriş Tarihi: 08.12.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 15:56

İstanbul depremi için o kola dikkat! Uzman isim açıkladı: O illerde sismik boşluk var

İstanbul depremi son dakika….Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki şiddetli sarsıntı sonrası İstanbul depremi tekrar gündem oldu. İstanbul depremi olarak bilinen depremlerin çoğu aslında Marmara bölgesi fayları (Kuzey Anadolu Fay Hattı) ile ilişkilidir. Peki deprem fayın hangi kolunda gerçekleşti? KAF kollarında meydana gelecek depremlerin büyüklüğü ne olur? Türkiye'de nerelerde sismik boşluk var? Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, KAF üzerindeki sismik boşluklar ve Marmara Denizi'ndeki fay zonları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İHA
İstanbul depremi için o kola dikkat! Uzman isim açıkladı: O illerde sismik boşluk var

Deprem son dakika…Türkiye'de yaklaşık 20 sismik boşluk var. Bilimsel çalışmalara göre söz konusu boşluklardan bazıları Marmara Denizi içinden geçen kuzey kolu, Kuzey Anadolu Fayı başı olan Bingöl, Balıkesir, Kahramanmaraş taraflarındaki fay segmentleri üzerinde yer alıyor. Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, özellikle Marmara Denizi içerisinden geçen bir kolda oluşacak depremin İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ illerini ağır bir şekilde etkileyeceğini belirterek, Türkiye'de 500'ü aşkın mahallenin de 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üreten fay zonları üzerinde yer aldığını söyledi. Peki hangi iller fay zonu üzerinde yer alıyor? Hangi faylar deprem üretebilir? Uzman isimden dikkat çeken açıklamalar…

İstanbul depremi için o kola dikkat! Uzman isim açıkladı: O illerde sismik boşluk var

MARMARA'DA YAŞANACAK BİR DEPREM 7 İLİ AĞIR BİR ŞEKİLDE ETKİLEYEBİLİR

Türkiye'deki ana kırıklardan biri olan Kuzey Anadolu Fay (KAF) Hattı Marmara Bölgesi'nden geçiyor. Bu hat üzerindeki fay segmentleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, "Özellikle sismik boşluk olarak değerlendirdiğimiz yani deprem üretme zamanı gelmiş Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu olan, Marmara Denizi içerisinden geçen kolda oluşacak bir deprem, Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm illeri; İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ gibi 7 ilimizi ağır bir şekilde etkileyecektir" dedi.

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İstanbul depremi için o kola dikkat! Uzman isim açıkladı: O illerde sismik boşluk var

GEMLİK DEPREMİ KUZEY ANADOLU FAYI'NIN GÜNEY KOLU ÜZERİNDE OLDU

Aykan, 5.1 büyüklüğündeki Gemlik depremini değerlendirerek, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu 'deprem' gerçeğini anlattı.

Uzman ismin o açıklamaları:

Marmara Denizi'nde, Gemlik Körfezi açıklarında olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem başta Bursa, Balıkesir, İstanbul gibi birçok ilde hissedildi. Bu depremin, Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerinde beklenen Büyük Marmara Depremi ile ilgisi yok; farklı bir kolda, Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu üzerinde oldu. Bu depreme öncü bir deprem ya da Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunu tetikler diyemeyiz. Zaman zaman Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolunda depremler meydana geliyor, bu depremler ile güney kolun aktif olduğunu söyleyebiliriz. Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kollarında hem karada hem de deniz içerisinde deprem oluşturabilecek birçok fay zonları var.

İstanbul depremi için o kola dikkat! Uzman isim açıkladı: O illerde sismik boşluk var

KAF'IN GÜNEY KOLUNDA 7'NİN ÜZERİNDE MEYDANA GELMİŞ ÖNEMLİ DEPREMLER VAR

Tarihsel ve aletsel dönem içerisinde Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolunda 7'nin üzerinde meydana gelmiş önemli depremler var. Bunlardan, 1953 yılında Yenice-Gönen Depremi 7.2 büyüklüğünde oldu. Yine güney kol üzerinde Manyas Depremi 1964 yılında 7 büyüklüğünde oldu. Bu önemli depremlerin yaşandığı Balıkesir il ve ilçeleri dünyanın sismik yönden en aktif faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fayı'nın güney koluna ait fay segmentleri üzerinde konumlanmıştır. Bu nedenle tarihsel/aletsel dönemlerde kentin birçok depremde yıkıldığı can ve mal kayıplarının yaşandığı bilinmektedir. Bu depremlerden öne çıkanlar; 1672, 1845, 1867, 1577, 1897, 1898, 1935, 1944, 1953, 1964 depremleridir ve bu depremlerde can ve ekonomik kayıplar yaşandı.

Balıkesir ve ilçelerini etkileyecek yaklaşık 20 fay segmenti bulunmaktadır ve çoğu 7 ve 7.2 büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahiptir. Tarihsel ve aletsel dönemlerde meydana gelen can ve ekonomik kayıplara neden olan depremlere baktığımız zaman, Balıkesir'in deprem tehlikesinin yüksek olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Bu yüzden depreme karşı güvenli kent oluşturmamız gerekiyor ve gerekli önlemleri hiç vakit kaybetmeden almamız gerekiyor.

İstanbul depremi için o kola dikkat! Uzman isim açıkladı: O illerde sismik boşluk var

UZMAN İSİM "DEPREM ÜRETEBİLİR" DİYEREK O İLLER İÇİN UYARDI

Türkiye dünyanın en aktif tektonik kuşaklarının üzerinde bulunuyor. Ülkemizde 24 kentimiz, 110 ilçemiz, 500'ü aşkın mahallenin, MW= 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üreten fay zonları üzerinde yer aldığı bilinmektedir. Bu fayların sakınım bandı üzerinde 100 bine yakın bina bulunduğu ve bir milyona yakın insanımızın da bu binalarda yaşadığı düşünüldüğünde, ülkemiz ve ülke insanımızın karşı karşıya kaldığı risklerin ne derece büyük olduğu, yaşadığımız bu depremler ile gözler önüne serilmektedir. Ülkemizde, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bingöl, Aksaray, Aydın, Denizli, Eskişehir, Erzurum, Erzincan, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tokat, Osmaniye, İzmir illerimiz diri fay üzerindedir. Özellikle sismik boşluk olarak tanımladığımız yani kırılma zamanı gelmiş olan, yerleşim yerlerinden geçen diri faylar büyük risk oluşturmaktadır. Türkiye'de yaklaşık 20 yerde sismik boşluk olarak tanımladığımız, yani kırılma zamanı gelmiş, fay parçaları var. Bilimsel çalışmalara göre, özellikle Marmara Denizi içinden geçen kuzey kolu, Kuzey Anadolu Fayı başı olan Bingöl, Balıkesir, Kahramanmaraş taraflarındaki fay segmentleri sismik boşluk sınıfında tanımlandığından buralarda yakın gelecekte deprem olacağını gösteriyordu ve yakın gelecekte depremin olabileceğini ifade ettiğimiz bir yerde, Kahramanmaraş'ta Mw= 7.8 büyüklükte deprem oldu. Bu deprem beklenen bir depremdir.

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