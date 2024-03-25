İstanbul ’Yarısı Bizden’ ile dönüşüyor! İlk temel atıldı: Vatandaşlar büyük sevinç yaşadı

"İSTANBUL'DA HIZLI BİR DÖNÜŞÜM SÜRECİ BAŞLADI"
Kampanya kapsamında ilk imzaların Üsküdar'daki Salacak Mahallesi'nde atıldığını ifade eden Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Sezayi Köse, "İstanbul'un bir an önce afetlere karşı hazır hale gelmesi için yapım yardımı kampanyası çerçevesinde İstanbul'da hızlı bir dönüşüm süreci başladı. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.
"YARISI BİZDEN KAMPANYASI BİZİM İÇİN ÇOK İYİ OLDU"
Yarısı Bizden kampanyasından faydalanan ve Salacak Mahallesinde yaşayan Hayrullah Başkan, binalarının çok eski olduğunu ve çürümeye başladığını söyledi. 'Yarısı Bizden' Kampanyasını duyar duymaz hemen müracaatta bulunduklarını söyleyen Başkan, "Başvurumuz kabul oldu. İstanbul'da ilk desteği alan yer biziz. Çok mutluyuz. Yarısı Bizden kampanyası bizim için çok iyi oldu. Emeği geçenlere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Şüküre Başkan isimli bir vatandaş ise, "Evimiz yıkılmıştı ve altı parçalanmıştı. Durulacak gibi değildi. Devletimiz bize destek olacak. Allah devletimize sağlık versin." dedi.
Devletin hibe ve kredi desteği verdiği kampanyaya dâhil olmaktan duyduğu mutluluğunu dile getiren Mesut Uçar ise, 1990 yılından bu yana Salacak Mahallesinde oturduğunu söyledi. Burada oturmaktan mutlu olduğunu ifade eden Uçar, "Buradan ayrılmak istemiyorum. Kampanya sayesinde artık içimiz rahat." diye konuştu.