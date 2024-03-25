İstanbul ’Yarısı Bizden’ ile dönüşüyor! İlk temel atıldı: Vatandaşlar büyük sevinç yaşadı

Bakan Mehmet Özhaseki, "İstanbul'da 'Yarısı Bizden' ile ilk evlerimizin temellerini attık, evlerimiz hızla yükseliyor. İstanbul'umuzu güvenli hâle getirmek için kaybedecek vaktimiz yok. Biz hazırız, 'Yarısı Bizden' desteğimiz hazır. Vatandaşlarımızın yanındayız, evlerimizin yapımını bir an evvel başlatalım." dedi.

Sağlıklı ve güvenli evler inşa etme hedefiyle Türkiye'nin dört bir yanında kentsel dönüşüm çalışmalarını hızla sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'u yüzyılın dönüşümüne 'Yarısı Bizden' kampanyası ile hazırlıyor. Olası Marmara depremi riskine karşı İstanbul'u afetlere dirençli hale getirmeyi hedefleyen Bakanlığın başlattığı kampanya kapsamında, devletin verdiği 1.5 milyon liralık destekle yapılacak evlerin ilk temeli Üsküdar'ın Salacak mahallesinde atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'un dönüşümü için açıkladığı 'Yarısı Bizden' yüzleri güldürmeye başladı. 'Yarısı Bizden' kampanyasına müracaat eden ve başvuruları onaylanan Şüküre Başkan, Hayrullah Başkan ve Mesut Uçar, devletin verdiği 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira tahliye desteği ile Üsküdar ilçesi Salacak Mahallesi'ndeki binalarının temelini atarak inşaata başladı.