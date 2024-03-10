İstanbul yeni metrosuna kavuşuyor! CHP’nin yapmadığını Bakanlık yapıyor: Mega proje ile günde 1 milyon yolcu taşınacak

YENİ METRO HATTINI BAŞKAN ERDOĞAN HİZMETE ALIYOR

İstanbullunun merakla beklediği metro hattı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor. Bugün açılışı gerçekleştirilecek Bakırköy-Kirazlı metro hattında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayaşehir-Bakırköy sahil arasında metro yolculuğunun 39 dakika olacağını belirtti. Hat uzunluğunun 8,4 km olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "7 istasyonumuzla hizmet vereceğiz. Saatte 80 kilometre hızla günde 1 milyon yolcu bu hattımız ile ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak. Hattımızın 25 yıllık projeksiyondaki ekonomik kazancımız; 6,1 milyar dolar seviyesinde olacaktır" dedi.