Giriş Tarihi: 10.03.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
11:28
İstanbul yeni metrosuna kavuşuyor! CHP'nin yapmadığını Bakanlık yapıyor: Mega proje ile günde 1 milyon yolcu taşınacak
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından hizmetten mahrum kalan İstanbul için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hızlı, konforlu ve güvenli yeni metro ağını şehre kazandırdı. 8,4 km uzunluğa sahip 7 istasyonlu hatta günde 1 milyon yolcu taşınacak. Kayaşehir - Bakırköy sahil arasını 39 dakikaya düşürecek bu hatla birlikte 6,1 milyar dolarlık tasarruf sağlanacak.