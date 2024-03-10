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Haberler Fotohaber İstanbul yeni metrosuna kavuşuyor! CHP'nin yapmadığını Bakanlık yapıyor: Mega proje ile günde 1 milyon yolcu taşınacak
Giriş Tarihi: 10.03.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 11:28

İstanbul yeni metrosuna kavuşuyor! CHP'nin yapmadığını Bakanlık yapıyor: Mega proje ile günde 1 milyon yolcu taşınacak

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından hizmetten mahrum kalan İstanbul için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hızlı, konforlu ve güvenli yeni metro ağını şehre kazandırdı. 8,4 km uzunluğa sahip 7 istasyonlu hatta günde 1 milyon yolcu taşınacak. Kayaşehir - Bakırköy sahil arasını 39 dakikaya düşürecek bu hatla birlikte 6,1 milyar dolarlık tasarruf sağlanacak.

İstanbul yeni metrosuna kavuşuyor! CHP’nin yapmadığını Bakanlık yapıyor: Mega proje ile günde 1 milyon yolcu taşınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek.

İstanbul yeni metrosuna kavuşuyor! CHP’nin yapmadığını Bakanlık yapıyor: Mega proje ile günde 1 milyon yolcu taşınacak

YENİ METRO HATTINI BAŞKAN ERDOĞAN HİZMETE ALIYOR

İstanbullunun merakla beklediği metro hattı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor. Bugün açılışı gerçekleştirilecek Bakırköy-Kirazlı metro hattında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayaşehir-Bakırköy sahil arasında metro yolculuğunun 39 dakika olacağını belirtti. Hat uzunluğunun 8,4 km olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "7 istasyonumuzla hizmet vereceğiz. Saatte 80 kilometre hızla günde 1 milyon yolcu bu hattımız ile ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak. Hattımızın 25 yıllık projeksiyondaki ekonomik kazancımız; 6,1 milyar dolar seviyesinde olacaktır" dedi.

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İstanbul yeni metrosuna kavuşuyor! CHP’nin yapmadığını Bakanlık yapıyor: Mega proje ile günde 1 milyon yolcu taşınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 8,4 kilometre uzunluğunda, 7 istasyondan oluşan saatte 80 kilometre hızla hareket ederek günde 1 milyon yolcunun taşınabileceği Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı Projesi'nin son hazırlıklarını yerinde inceledi. Uraloğlu, İstanbul'u hizmetlerle buluşturacaklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 10 Mart Pazar günü hizmete açılacağını duyurdu.

İstanbul yeni metrosuna kavuşuyor! CHP’nin yapmadığını Bakanlık yapıyor: Mega proje ile günde 1 milyon yolcu taşınacak

"İSTANBULLULARIN HİZMETİNE SUNMAK İÇİN SON HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK"

Bakan Uraloğlu, İstanbul'un en yoğun yerleşim alanlarından birinde ve zor zemin koşullarında titiz bir çalışma yürüttüklerine dikkati çekerek, "13,3 kilometre TBM imalatını, 3,6 kilometre klasik tünel açma metodu ile olmak üzere toplam 16,9 kilometre tünel kazısını, toplam 17 kilometre demir yolu ray montajını tamamladık.

İstanbul yeni metrosuna kavuşuyor! CHP’nin yapmadığını Bakanlık yapıyor: Mega proje ile günde 1 milyon yolcu taşınacak

Bu kapsamda 7 istasyonda 105 bin metrekare kapalı alanın inşasını bitirmiş olduk. İstanbul Havalimanı Gayrettepe Metro Hattı'nın Gayrettepe-Kağıthane bağlantısı ve Sirkeci Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin ardından İstanbul'a yeni bir raylı sistem hattı kazandırıyoruz. Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı ile İstanbul'un ulaşım ağına güç katacağız" ifadelerini kullandı.

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