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Giriş Tarihi: 11.01.2024 12:36 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 12:45

İstanbul'a bir metro hattı daha! Bakan Uraloğlu açılış tarihini verdi: Yolculuk 13,5 dakikaya iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğolu, Bakırköy-Kirazlı metro hattına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, projenin açılış tarihini vererek "İstanbul'a yeni bir hat kazandırma heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Saatte yek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek yeni metro hattının devreye girmesiyle Bakırköy-Kirazlı arası 13,5 dakikaya inecek. Bakan Uraloğlu, "İBB Başkan adayımız Murat Kurum ile İstanbul özelinde hedefimiz, İstanbul için fetret devrine, duraklama dönemine son vererek yeniden hizmetle buluşturmak" diye konuştu.

İstanbul’a bir metro hattı daha! Bakan Uraloğlu açılış tarihini verdi: Yolculuk 13,5 dakikaya iniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğolu, Bakırköy-Kirazlı metro hattı basın açıklamasında konuşma yaptı.

İstanbul’a bir metro hattı daha! Bakan Uraloğlu açılış tarihini verdi: Yolculuk 13,5 dakikaya iniyor

İSTANBUL' YENİ BİR HAT

Bakan Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda artık test ve devreye alma çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Projemizi şubat sonunda hizmete alarak İstanbul'a yeni bir hat daha kazandıracak olma heyecanıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

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İstanbul’a bir metro hattı daha! Bakan Uraloğlu açılış tarihini verdi: Yolculuk 13,5 dakikaya iniyor

Metro hattının Molla Gürani istasyonunda incelemelerde bulunan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, artan nüfusa ve araç sayısına karşın trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolunun raylı sistemleri yaygınlaştırmaktan geçtiğini söyledi.

Bu noktada ülke genelinde 12 ildeki yaklaşık 922 kilometrelik şehir içi raylı sistem hattının 395,3 kilometresinin Bakanlık tarafından yapıldığını dile getiren Uraloğlu, "Şu anda da ülkemiz genelinde 9 projede toplam 101,5 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunmaktadır. İstanbul'u da bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz." diye konuştu.

İstanbul’a bir metro hattı daha! Bakan Uraloğlu açılış tarihini verdi: Yolculuk 13,5 dakikaya iniyor

Uraloğlu, megakentte bugüne kadar Bakanlık tarafından 127,5 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattının hizmete alındığını, şu anda da toplamda 55,7 kilometrelik 5 ayrı projenin inşasının sürdüğünü ifade etti.

Bakan Uraloğlu, "Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 338,8 kilometreden 394,2 kilometreye yükselecek ve İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını Bakanlığımız kazandırmış olacak." bilgisini verdi.

İstanbul’a bir metro hattı daha! Bakan Uraloğlu açılış tarihini verdi: Yolculuk 13,5 dakikaya iniyor

"GÜNDE 1 MİLYON YOLCU SEYAHAT EDEBİLECEK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın 8,4 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 7 istasyonu bulunduğunu belirterek, bu durakların Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı olarak sıralandığını söyledi.

Saatte 80 kilometre hızla günde 1 milyon yolcunun bu hatta seyahat edebileceğini dile getiren Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Kirazlı, İncirli, Özgürlük Meydanı ve Bakırköy İDO duraklarından diğer raylı sistemlere ve İstanbul Deniz Otobüsü'ne entegre olarak kesintisiz ulaşım sağlanabileceğini anlattı.

Uraloğlu, "Bu sayede Kayaşehir-Bakırköy İDO arası seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-İncirli arası 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arası 30 dakika olacaktır. Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'mızın 25 yıllık projeksiyondaki kara yolu bakım, işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden ekonomik kazancı 6,1 milyar dolar olacaktır." diye konuştu.

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