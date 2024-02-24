İstihdam rekor kıracak! Bakan Işıkhan açıkladı: 22 yılın zirvesi geliyor

"MİLLİ MÜDAFAADAN MİLLİ KALKINMAYA, TÜRKİYE YÜZYILININ KADINLARI"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan projeyle daha fazla çalışıp hem toplumsal hem de iktisadi kalkınmaya katkı sağlayan emektar kadınlarla Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı yapacaklarını dile getiren Işıkhan, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın da Türkiye'nin istiklalinin ve istikbalinin teminatı olduğunu belirtti.
Işıkhan, "Yüzyılın Kadın İstihdamı" niteliğindeki projeye "Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya, Türkiye Yüzyılının Kadınları" ismini verdiklerini anımsatarak, projenin başta kadınlar olmak üzere çalışma hayatına, Türkiye'ye hayırlar getirmesini temenni etti.
Bakan Işıkhan, konuşmasının ardından Manisa'da en fazla kadını istihdam eden firmaların temsilcilerine plaket verdi.
Daha sonra kadın kooperatifleri, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve yüksek oranda kadın çalışan istihdam eden firmaların yer aldığı İş Pozitif Kadın İstihdam Fuarı'nın açılışını yapan Bakan Işıkhan, stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Toplantıya Manisa Valisi Enver Ünlü, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve AK Parti MKYK Üyesi Ayşe Nevin Sert de katıldı.