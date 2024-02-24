İstihdam rekor kıracak! Bakan Işıkhan açıkladı: 22 yılın zirvesi geliyor

"4 MİLYONDAN FAZLA İSTİHDAMI KADINLAR OLUŞTURDU"

Konuşmasında projenin ilk bölge toplantısını Manisa'da yaptıklarına dikkati çeken Işıkhan, Manisa'nın sanayisi, ticareti ve tarımıyla Türkiye'nin en parlak şehirlerinden biri olduğunu, bunların yanında "gerçek belediyecilik" anlayışına sahip, kente vizyon katmış bir belediye başkanına sahip olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 21 yılda gerçekleştirdiği kalkınma ve ilerleme hamlesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yol ile kadınların emek ve çabalarının aktif rol oynadığını dile getiren Işıkhan, kadınların gücü olmadan sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın mümkün olmayacağını, kadınların yenilikçi bakış açılarına ve çözüm odaklı fikirlerine ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Işıkhan, 21 yılda İŞKUR vasıtasıyla işe yerleştirilen 13 milyon kişinin yüzde 32,6'sına denk gelen 4 milyondan fazla istihdamı kadınların oluşturduğuna dikkati çekerek, "Yine son 21 yılda, kurumumuz İŞKUR'un Aktif İşgücü Programlarından yararlanan yaklaşık 5 milyon insanımızın yüzde 52,6'sını, yani 2,5 milyonunu kadınların oluşturduğunu görüyoruz. İŞKUR aracılığıyla sadece 2023 yılı içerisinde 464 bini aşkın kadının işe yerleştirilmesini sağlamış durumdayız. Eğitim, bildiğiniz gibi özellikle nitelikli iş gücünü artırma noktasında hayati bir öneme sahip. Kadınlarımızın mesleki eğitim programlarına ilgisi, bu alandaki varlığı bizleri ziyadesiyle memnun ediyor." diye konuştu.