İzdemir Enerji halka arz tarihleri açıklandı mı? IZENR İzdemir Enerji halka arz kaç lot veriyor, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar?

İzdemir Enerji halka arz tarihleri için araştırmalar başladı. İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Akabinde ise gözler talep toplama tarihlerine çevrildi. Yatırım yapmak isteyenler, "İzdemir Enerji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, toplam 115,1 milyon TL pay halka arz edilecek. Peki İzdemir Enerji hangi bankalarda var, kaç lot veriyor, halka arz eşit mi oransal mı? İşte, IZENR İzdemir Enerji halka arz talep toplama işlemleri hakkında detaylı bilgiler...