İzdemir Enerji halka arz tarihleri açıklandı mı? IZENR İzdemir Enerji halka arz kaç lot veriyor, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar?

IZENR İZDEMİR ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Türkiye'nin artan elektrik ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulan İzdemir Enerji paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri henüz belli olmadı.

İzdemir Enerji halka arz tarihlerinin 8-9-10 Ağustos 2023 olarak açıklanacağı öngörülüyor. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün olacak.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.