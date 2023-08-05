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Haberler Fotohaber İzdemir Enerji halka arz tarihleri açıklandı mı? IZENR İzdemir Enerji halka arz kaç lot veriyor, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 05.08.2023 13:43 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 13:43

İzdemir Enerji halka arz tarihleri açıklandı mı? IZENR İzdemir Enerji halka arz kaç lot veriyor, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar?

İzdemir Enerji halka arz tarihleri için araştırmalar başladı. İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Akabinde ise gözler talep toplama tarihlerine çevrildi. Yatırım yapmak isteyenler, "İzdemir Enerji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, toplam 115,1 milyon TL pay halka arz edilecek. Peki İzdemir Enerji hangi bankalarda var, kaç lot veriyor, halka arz eşit mi oransal mı? İşte, IZENR İzdemir Enerji halka arz talep toplama işlemleri hakkında detaylı bilgiler...

İzdemir Enerji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? IZENR İzdemir Enerji halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan İzdemir Enerji halka arz tarihleri açıklandı mı merak ediliyor. IZENR Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arz için yatırımcıların bekleyişi sürüyor. Türkiye'nin artan elektrik ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulan İzdemir Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi hisselerin halka arz fiyatı ise 19,00 TL olarak belirlendi. Şirketin talep toplama işlemlerinin 3 gün sürmesi bekleniyor. Peki, İzdemir Enerji halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor? İşte, IZENR İzdemir Enerji hisse fiyatı, kodu ve işlem göreceği bankalar ile ilgili tüm merak edilenler…

İzdemir Enerji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? IZENR İzdemir Enerji halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

IZENR İZDEMİR ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Türkiye'nin artan elektrik ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulan İzdemir Enerji paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri henüz belli olmadı.

İzdemir Enerji halka arz tarihlerinin 8-9-10 Ağustos 2023 olarak açıklanacağı öngörülüyor. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün olacak.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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İzdemir Enerji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? IZENR İzdemir Enerji halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

İZDEMİR ENERJİ HİSSE KODU NEDİR, HANGİ BANKALARDA VAR?

İzdemir Enerji hisse kodu #IZENR olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

İzdemir Enerji halka arzı ''Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'' ortaklığında gerçekleşecek.

İzdemir Enerji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? IZENR İzdemir Enerji halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

İZDEMİR ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

İzdemir Enerji hisse fiyatı 19,00 TL olarak açıklandı. 1 TL nominal değerli paylar 19,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Halk arz aşamasında satılan paylar, bireysele eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

İzdemir Enerji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? IZENR İzdemir Enerji halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

İZDEMİR ENERJİ KAÇ LOT VERİYOR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, İzdemir Enerji halka arzında toplamda 115,100,000 Lot pay dağıtılacak. Ek pay olarak 23,020,000 Lot verecek.

Şirketin halka açıklık oranı %24,02, halka arz büyüklüğü 2,6 milyar TL olacak.

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