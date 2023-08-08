İzdemir Enerji halka arz oluyor! (IZENR) İzdemir Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

İzdemir Enerji halka arz tarihleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin talep toplama işlemleri için tarihler duyuruldu. Bu noktada yatırımcılar, "İzdemir Enerji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre şirketin halka arzı, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ortaklığında gerçekleşecek. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 24,02 olacak. Peki, İzdemir Enerji hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, IZENR İzdemir Enerji halka arz talep toplama süreci hakkında tüm merak edilenler.