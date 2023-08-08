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Haberler Fotohaber İzdemir Enerji halka arz oluyor! (IZENR) İzdemir Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?
Giriş Tarihi: 08.08.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 09:13

İzdemir Enerji halka arz oluyor! (IZENR) İzdemir Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

İzdemir Enerji halka arz tarihleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin talep toplama işlemleri için tarihler duyuruldu. Bu noktada yatırımcılar, "İzdemir Enerji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre şirketin halka arzı, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ortaklığında gerçekleşecek. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 24,02 olacak. Peki, İzdemir Enerji hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, IZENR İzdemir Enerji halka arz talep toplama süreci hakkında tüm merak edilenler.

İzdemir Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir? IZENR İzdemir Enerji halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan İzdemir Enerji halka arz tarihleri açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre talep toplama işlemleri toplam 3 gün sürecek. IZENR Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arz için yatırımcılar harekete geçti. İzdemir Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi hisselerin halka arz fiyatı ise 19,00 TL olarak belirlendi. 500 milyon TL olan mevcut sermayesinin 575 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 75 milyon TL pay ile şirketin sahip olduğu 40,1 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 115,1 milyon TL pay halka arz edilecek. Peki, İzdemir Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı, kaç lot verir? İşte, IZENR İzdemir Enerji hisse fiyatı, kodu ve işlem göreceği bankalar ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

İzdemir Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir? IZENR İzdemir Enerji halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

TALEP TOPLAMA TARİHLERİ BELLİ OLDU! (IZENR) İZDEMİR ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Türkiye'nin artan elektrik ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulan İzdemir Enerji paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri belli oldu.

İzdemir Enerji halka arz tarihleri 8-9-10 Ağustos 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün olacak.

Buna göre, 8 Ağustos Salı günü saat 09.00 itibarıyla başlayan talep toplama işlemleri, 10 Ağustos Perşembe günü saat 17.00'de sona erecek.

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İzdemir Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir? IZENR İzdemir Enerji halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

İZDEMİR ENERJİ HİSSE KODU NEDİR?

İzdemir Enerji hisse kodu #IZENR olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

İzdemir Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir? IZENR İzdemir Enerji halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

İZDEMİR ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

İzdemir Enerji hisse fiyatı 19,00 TL olarak açıklandı. 1 TL nominal değerli paylar 19,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Halk arz aşamasında satılan paylar, bireysele eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

İzdemir Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir? IZENR İzdemir Enerji halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

İZDEMİR ENERJİ KAÇ LOT VERİYOR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, İzdemir Enerji halka arzında toplamda 115,100,000 Lot pay dağıtılacak. Ek pay olarak 23,020,000 Lot verecek.

Şirketin halka açıklık oranı %24,02, halka arz büyüklüğü 2,6 milyar TL olacak.

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