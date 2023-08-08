İzdemir Enerji halka arz oluyor! (IZENR) İzdemir Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan İzdemir Enerji halka arz tarihleri açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre talep toplama işlemleri toplam 3 gün sürecek. IZENR Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arz için yatırımcılar harekete geçti. İzdemir Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi hisselerin halka arz fiyatı ise 19,00 TL olarak belirlendi. 500 milyon TL olan mevcut sermayesinin 575 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 75 milyon TL pay ile şirketin sahip olduğu 40,1 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 115,1 milyon TL pay halka arz edilecek. Peki, İzdemir Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı, kaç lot verir? İşte, IZENR İzdemir Enerji hisse fiyatı, kodu ve işlem göreceği bankalar ile ilgili ayrıntılı bilgiler…