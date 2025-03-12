İZSU’ya 3,3 milyon liralık ceza! Bakan Kurum açıkladı: İş bilmezlik, basiretsizlik ve kirlilikle mücadelemizi sürdüreceğiz

17,6 MİLYON TUTARINDA 16 İDARİ CEZA KESİLMİŞTİ

Öte yandan açıklamada, Bakanlığın "İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı"na göre Körfez'de gemileri, kıyıda ise belediyeler ve sanayi sitelerinin arıtma tesislerinde denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Bakanlık ekiplerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU'ya ait tesislerde daha önce gerçekleştirdiği denetimlerde de ihlaller tespit ettiği bildirilen açıklamada, Çevre Kanunu'na aykırı şekilde atık su deşarjından ve izin belgesi olmadan tesis işletmekten dolayı İZSU'ya 17 milyon 634 bin 413 lira tutarında 16 idari ceza kesildiği hatırlatıldı.