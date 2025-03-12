Giriş Tarihi: 12.03.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
13:28
İZSU'ya 3,3 milyon liralık ceza! Bakan Kurum açıkladı: İş bilmezlik, basiretsizlik ve kirlilikle mücadelemizi sürdüreceğiz
İzmir Körfezi'ne arıtılmamış evsel atık su deşarj ederek kirliliğe neden olan İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresine (İZSU) 3 milyon 343 bin 688 lira ceza uygulandığı bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kirlilikle mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayarak "Bu memleketin havası, suyu, toprağı sahipsiz değil. Çocuklarımıza bırakacağımız bu emanete bu kötülüğü yapamazsınız, ülkemizin zenginliklerini dilediğiniz gibi kirletemezsiniz. İş bilmezlik, basiretsizlik ve kirlilikle mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.