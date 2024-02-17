KAAN’ı kullanan Elazığlı çocuklar için unutulmaz anlar...

ÖĞRENCİLERİN KAAN HEYECANI

Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından açılan stantta milli muharip savaş uçağı KAAN'ın da tanıtımı gerçekleştirildi. Yetkililerce kurulan simülasyonla kokpit deneyimi yaşayan gençler, KAAN'ı kullanma fırsatı buldu. Sıraya giren gençler, arttırılmış gerçeklik gözlüklerini takarak kokpitten yeryüzünü izleme fırsatı buldu.

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda güzel bir organizasyon düzenlendiğini belirten Savunma Sanayi Başkanlığında uzman Yasemin Ekinci, "Hemen her ilimize uğramaya çalışıyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığı olarak da bildiğiniz üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu savunma ürünlerini hizmetlerini tedarik ediyoruz. Bizim projelerimize katkıda bulunan ana yüklenici firmalarımızdan maketlerle simülasyonlarla destek veriliyor. Simülasyonlara gençlerimizin ilgisi çok fazla oluyor. Onları da gelecekle tanıştırmaya çalışıyoruz. Simülasyonumuz milli muhrip uçağımızın KAAN'ımızın simülasyonu. 2030'lu yıllara yetiştirmeye çalıştığımız, inşallah servis edilecek olan milli muharip uçağımızla, savaş uçağımızla büyük bir gurur duyuyoruz. Bunun simülasyonunu getirerek de gençlerimizin, çocuklarımızın kokpitte durum nasıl, kokpitten yeryüzü nasıl görünüyor düşman hedefini nasıl imha ediyoruz bu heyecanı çocuklarımıza yaşatmaya çalışıyoruz'' dedi.

Öğrenciler de ''Uçak deneyimi çok güzeldi. İlk defa böyle bir şey ile karşılaştık. Elazığ'a ilk kez geldiler. Herkesin bu deneyimi yaşamasını isterim'' diye konuştu.