Kalyon PV ’Vaha’ ile 3,5 milyon paneli yönetiyor

GÜNEŞ SANTRALİ TÜRKİYE'NİN TAMAMINI TEMSİL EDİYOR

Kalyon Enerji Yatırımları Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gürler Duman, enerji santralleri, rafineri, petrokimya tesisleri ve benzeri büyük tesislerin stratejik önemi sebebiyle özel ve merkezi kontrol odaları tarafından yönetildiğini belirterek, "Güneş enerjisi santralleri işletim tarafında çok sofistike olmamasına rağmen, Kalyon yönetimi olarak en başından beri hem stratejik anlamı ve önemi hem de büyüklüğü sebebiyle merkezi bir kontrol binasını kesinlikle hak eden bir santral olduğunu düşündük." dedi.

Duman, SCADA Merkezi'nin ihtişamlı, sürdürülebilir ve teknolojik özellikleri barındıran bir bina olarak tasarlandığına dikkati çekerek, 1350 megavat kurulu güçteki santralin merkezi bir kontrol binasından yönetilmesi gerekliliğini göz önünde bulundurduklarını söyledi.

Duman, "Bu tesis, dünyada 5 büyük tesisten biri. Santral, Kalyon'u değil Türkiye'nin tamamını temsil ediyor. Bu, sektörde Türkiye'nin sembol bir santrali olacak. SCADA Merkezi'nin bu stratejik önemi temsil eden ikonik bir yapı olması gerekiyordu." değerlendirmesini yaptı.