Kalyon PV ’Vaha’ ile 3,5 milyon paneli yönetiyor

'VAHA' ELEKTRİK İHTİYACINI KENDİ KARŞILIYOR
Merkezin "sıfır atık" esasıyla tasarlandığını ve enerjisinin tamamen güneşten karşılandığını ifade eden Duman, şunları kaydetti:
"Binanın iç elektrik tüketimi üzerine koyduğumuz güneş panellerinden sağlanıyor. Toplamda 113 kilovat pik, 400 vatlık panellerden oluşan bir kurulu şebekeden bağımsız sistemimiz var. Bu sistemde sadece binanın enerjisini değil, aynı zamanda oradaki başka tüketim noktalarımızın enerjisini de kapasitenin izin verdiği oranda sağlamaya çalışıyoruz."
Duman, "enerji kampüsü" olarak tasarlanan binanın yönetim, bakım-onarım, işletme ve operasyon kısımlarından oluştuğuna işaret ederek, binada ayrıca sanal gerçeklikle santral turları düzenleyeceklerini anlattı.
Fiziki olarak çok sayıda ziyaret talebi aldıklarını aktaran Duman, "Binaya okullardan, teknik liselerden, üniversitelerden çok fazla talep var. İran'dan ABD'ye, Uzak Doğu'dan Avrupa'ya kadar dünyanın her yerinden merkezi ziyaret talebi var. Sistemimizi hazır hale getirip, ziyaretçi başvurularını almaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.
Duman, merkezde 110 kişi çalıştığını belirterek, sözlerini, "Türkiye'nin elektrik sistemine 1000 megavatlık elektrik deşarj ediyoruz. Dolayısıyla bu sistemlerin yönetilmesinde 24 saat esası vardır. Onun dışında 3 milyon 256 bin panelin olduğu, yaklaşık 31 bin motorun çalıştığı, devasa bir enerji santralının bakım-onarımından bahsediyoruz. Son verilere göre, 8 milyon dolar civarında bir yatırımımız oldu. Bina, tamamen öz kaynaklarla yapıldı." diye tamamladı.