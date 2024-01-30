KAMU İŞÇİSİ EK ZAM SON DAKİKA 2024: Bakan Işıkhan açıkladı! 700 bin kamu işçisine ek zam ne kadar olacak?

"EK PROTOKOL İHTİYACI TALEBİ KONFEDERASYONLARIMIZ TARAFINDAN BİZE İLETİLDİ"

Toplu iş sözleşmelerinin ücret dönemlerine ilişkin takvim farklılıklarından dolayı, yeni bir ek protokol ihtiyacı olduğu talebinin, konfederasyonlar tarafından kendilerine iletildiğini aktaran Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplu iş sözleşmelerinde başlangıç tarihleri, alınacak ücretin ve enflasyon farkının belirlenmesinde önemli bir etkendir. Yıl içinde enflasyon oranlarının belirli aylarda farklılaşması, enflasyon farkının hesaplanması nedeniyle, kamu işçilerinin farklı ücret artışları almasına sebep olmaktadır. Bu nedenle ocak ayında kamu işçilerinin aldığı ücret artışlarının, yürürlük tarihi farklı dönemlerde olan kamu işçileriyle eşitlenmesine dair bir karar almış bulunuyoruz."

Bakan Işıkhan, işçi konfederasyonlarıyla yaklaşık 1 aydır yürütülen çalışmalar neticesinde bu ek protokolün ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Bu vesileyle; kamu işçilerine Ocak 2024'te yapılan artıştan, süreleri henüz gelmeyen kamu işçilerimizin de toplu sözleşme süreleri içinde yararlanmalarını sağlıyoruz. Diğer yandan; yeni dönem toplu iş sözleşmelerinde bir daha bu şekilde bir farklılık olmaması amacıyla, bir sonraki kamu işçileri toplu iş sözleşme döneminde farklı olan toplu sözleşmelerin yürürlük tarihlerinin 1 Ocak 2025'te başlatılması da ek protokolle kararlaştırılmıştır" diye konuştu.