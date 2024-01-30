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Haberler Fotohaber KAMU İŞÇİSİ EK ZAM SON DAKİKA 2024: Bakan Işıkhan açıkladı! 700 bin kamu işçisine ek zam ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 30.01.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 11:59

KAMU İŞÇİSİ EK ZAM SON DAKİKA 2024: Bakan Işıkhan açıkladı! 700 bin kamu işçisine ek zam ne kadar olacak?

Kamu işçisi ek zam son dakika gelişmeleri kamuda çalışan 700 bin işçi tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) arasında "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü" imzalandı. Konu ile ilgili Bakan Işıkhan'dan da açıklama geldi. Peki, 700 bin kamu işçisi ek zam ne kadar olacak? İşte, detaylar...

KAMU İŞÇİSİ EK ZAM SON DAKİKA 2024: Bakan Işıkhan açıkladı! 700 bin kamu işçisine ek zam ne kadar olacak?

Kamu işçilerine ek zam düzenlemesi son dakika gelişmeleri ile kamuda çalışanların gündemindeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaklaşık 700 bin işçi için Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşması Protokolü'nün imzalandığını duyurdu. Böylece toplu iş sözleşmelerinde yürürlük sürelerinin farklı aylarda başlamasıyla enflasyondan kaynaklanan ücret zamlarının farklılıkları giderilmiş olacak. Peki, 700 bin kamu işçisi ek zam ne kadar olacak, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, ayrıntılar...

KAMU İŞÇİSİ EK ZAM SON DAKİKA 2024: Bakan Işıkhan açıkladı! 700 bin kamu işçisine ek zam ne kadar olacak?

PROTOKOL İMZALANDI! 700 BİN KAMU İŞÇİSİ EK ZAM ALACAK

2023-2024 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Anlaşma Protokolü kapsamında, toplu iş sözleşmelerinin ücret dönemlerine ilişkin takvim farklılıklarından dolayı, konfederasyonlardan gelen yeni bir ek protokol ihtiyacı talebi doğrultusunda 'Kamu Toplu Sözleşmesi Ek Çerçeve Anlaşması Protokolü' imzalandı.

Ek protokol toplantısına; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Genel Sekreteri Adnan Çiçek katıldı.

Protokole göre; 700 bin kamu işçisi ek zam alacak.

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KAMU İŞÇİSİ EK ZAM SON DAKİKA 2024: Bakan Işıkhan açıkladı! 700 bin kamu işçisine ek zam ne kadar olacak?

Bakanlıkta düzenlenen törende konuşan Bakan Işıkhan, 2023-2024 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Anlaşma Protokolü'nün 9 Mayıs 2023 tarihinde imzalandığını hatırlatarak, "Bu kapsamda İşçilerimizin aylık brüt çıplak ücretlerini 15 bin liraya yükseltmiştik.

Ayrıca; bu 15 bin lira ücretin üzerine; 2023 yılı ilk altı ayı için refah payı dahil olmak üzere yüzde 45 oranında zam yapılmış ve diğer kalemlerde de iyileştirmeler gerçekleştirilmişti. Bu dönemde, işçi konfederasyonlarımız ve sendikalarımızın tam bir mutabakatıyla toplu iş sözleşmesini imza altına almıştık" ifadelerini kullandı.

KAMU İŞÇİSİ EK ZAM SON DAKİKA 2024: Bakan Işıkhan açıkladı! 700 bin kamu işçisine ek zam ne kadar olacak?

"EK PROTOKOL İHTİYACI TALEBİ KONFEDERASYONLARIMIZ TARAFINDAN BİZE İLETİLDİ"

Toplu iş sözleşmelerinin ücret dönemlerine ilişkin takvim farklılıklarından dolayı, yeni bir ek protokol ihtiyacı olduğu talebinin, konfederasyonlar tarafından kendilerine iletildiğini aktaran Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplu iş sözleşmelerinde başlangıç tarihleri, alınacak ücretin ve enflasyon farkının belirlenmesinde önemli bir etkendir. Yıl içinde enflasyon oranlarının belirli aylarda farklılaşması, enflasyon farkının hesaplanması nedeniyle, kamu işçilerinin farklı ücret artışları almasına sebep olmaktadır. Bu nedenle ocak ayında kamu işçilerinin aldığı ücret artışlarının, yürürlük tarihi farklı dönemlerde olan kamu işçileriyle eşitlenmesine dair bir karar almış bulunuyoruz."

Bakan Işıkhan, işçi konfederasyonlarıyla yaklaşık 1 aydır yürütülen çalışmalar neticesinde bu ek protokolün ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Bu vesileyle; kamu işçilerine Ocak 2024'te yapılan artıştan, süreleri henüz gelmeyen kamu işçilerimizin de toplu sözleşme süreleri içinde yararlanmalarını sağlıyoruz. Diğer yandan; yeni dönem toplu iş sözleşmelerinde bir daha bu şekilde bir farklılık olmaması amacıyla, bir sonraki kamu işçileri toplu iş sözleşme döneminde farklı olan toplu sözleşmelerin yürürlük tarihlerinin 1 Ocak 2025'te başlatılması da ek protokolle kararlaştırılmıştır" diye konuştu.

KAMU İŞÇİSİ EK ZAM SON DAKİKA 2024: Bakan Işıkhan açıkladı! 700 bin kamu işçisine ek zam ne kadar olacak?

Bakan Işıkhan, kamu işçisine ek zam protokolü imzalandığını sosyal medya hesabın X üzerinden de duyurdu. Işıkhan'ın açıklaması şöyle:

"Toplu iş sözleşmelerinde yürürlük sürelerinin farklı aylarda başlaması ile enflasyondan kaynaklanan ücret zamlarının ortaya çıkardığı durumu gidermek amacıyla TÜRK-İŞ Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan ve TÜHİS Genel Sekreteri Sayın Adnan Çiçek ile bir araya geldik. Kamu işçilerimiz için eşitlik sağlamak adına; enflasyon ve ücret zammının toplamından oluşan oranın yüzde 32,57 olarak uygulanmasını içeren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Ek Çerçeve Anlaşması Protokolü'nü imzaladık."

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