Giriş Tarihi: 13.05.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
12:48
Kamu personeli için yeni dönem! Tedbir paketi açıklandı: Çalışma düzeninde neler değişecek?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte Kamu Tasarruf Paketini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, paket kapsamında kamuda çalışan personel ile ilgili yeni tedbirler açıklayarak, 3 yıl kamuya alımın sınırlandığını, kurumlar arası geçişin önleneceğini, yeni kurumların açılmayacağını ve kurumların birleşeceğini duyurdu.