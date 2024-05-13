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Haberler Fotohaber Kamu personeli için yeni dönem! Tedbir paketi açıklandı: Çalışma düzeninde neler değişecek?
Giriş Tarihi: 13.05.2024 12:30 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 12:48

Kamu personeli için yeni dönem! Tedbir paketi açıklandı: Çalışma düzeninde neler değişecek?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte Kamu Tasarruf Paketini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, paket kapsamında kamuda çalışan personel ile ilgili yeni tedbirler açıklayarak, 3 yıl kamuya alımın sınırlandığını, kurumlar arası geçişin önleneceğini, yeni kurumların açılmayacağını ve kurumların birleşeceğini duyurdu.

FARUK ERDEM
Kamu personeli için yeni dönem! Tedbir paketi açıklandı: Çalışma düzeninde neler değişecek?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamuda tasarruf paketinin detaylarını açıkladı.

Kamu personeli için yeni dönem! Tedbir paketi açıklandı: Çalışma düzeninde neler değişecek?

KAMU HİZMETİ VERİMLİ VE HIZLI HALE GELECEK, BÜROKRASİ AZALACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı tasarruf paketi özellikle kamuda çalışan memur ve diğer kadrodaki personel için önemli yenilikleri de beraberinde getirecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başlayan kamuda etkin ve hızlı karar alma mekanizmaları tüm teşkilata yayılmış olacak. Bunun yanında kamu hizmeti de verimli ve hızlı hale gelecek, bürokrasi azalacak.

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Kamu personeli için yeni dönem! Tedbir paketi açıklandı: Çalışma düzeninde neler değişecek?

ÇALIŞMA DÜZENİNDE NELER DEĞİŞECEK?

Kamu çalışanları açısından da yaptıkları işi verimli yapma, uzmanlık alanları olan konularda çalışma sağlanmış olacak.

3 yıl boyunca kamuya alımlar sınırlandırılacak. Alımlar emekli olan personel sayısı kadar olacak.

Destek personel sayısı azaltılacak, ihtiyaç dışı kadrolar ihtiyaç olan alanlara yönlendirilecek.

Kamu personelinin aldığı yönetim kurulu ücretlerine de sınırlama getirilecek, belli bir tavanı geçemeyecek ve sayılar düşecek. Münferit olarak devletin bazı özel kuruluşlarındaki payına binaen alınan ücretlerin sınır aşan kısmı bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Bağlı bulunduğu kurum dışında başka kurumlarda görevlendirilenler asli görevlerine dönecek. Kurumlar arası geçiş de sınırlandırılacak.

Kamu personeli için yeni dönem! Tedbir paketi açıklandı: Çalışma düzeninde neler değişecek?

NE KAZANDIRACAK?

Kamuda personel daha verimli olarak kullanılmış olacak. Böylece 'devlete kapağı atmak' düşüncesi tarihe karışacak. Kamuda iş barışı sağlanacak, kamu hizmetini verenler daha hızlı ve verimli çalışacak. Böylece vatandaş açısından da aldığı kamu hizmetinin kalitesi artacak, hem hizmeti veren hem hizmeti alan memnun olacak.

Farklı kurumlardaki personel uzmanlık alanındaki işlere geri döndüğünde daha verimli çalışacak. Yönetim kurlu üyeliklerine sınırlama getirilerek bu yöndeki spekülasyonların da önüne geçilmiş olacak. Destek personelde fazlalık ortadan kalkacak. Uzmanlık gerektiren alanlarda ihtiyaç duyulan personele kadro açılmış olacak.

Kamu personeli için yeni dönem! Tedbir paketi açıklandı: Çalışma düzeninde neler değişecek?

KURUMLARIN YAPISINDA NELER DEĞİŞECEK?

Kamu personel rejiminde değişiklikler olurken devletin idari yapısı da yeniden ele alınıyor. Buna göre yeni kurumların kurulması önlenecek.

Bakanlıklarda ya da kamu kuruluşlarında bulunan mükerrer yapılanmalar ortadan kaldırılacak.

Taşra teşkilatlarındaki aynı bakanlığa bağlı farklı yapılanmalar da ortadan kaldırılacak.

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