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Haberler Fotohaber Kamuda tasarruf paketinde neler olacak? Bakan Şimşek: Bu ilk olacak ama son olmayacak
Giriş Tarihi: 10.05.2024 16:52 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 16:52

Kamuda tasarruf paketinde neler olacak? Bakan Şimşek: Bu ilk olacak ama son olmayacak

Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajını sık sık vurgulayan ekonomi yönetimi, kamusuyla, özel sektörüyle, sivil toplumuyla topyekün bir mücadelenin gerekliliğine her kamuoyu açıklamasında değindi. Bu hususta kamuda da çeşitli tasarruflar yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz pazartesi günü açıklanacak kamuda tasarruf paketine ilişkin, "İyi bir izleme sistemi kurmak istiyoruz. Sadece ilan etmekle kalmayacağız, uygulamanın takibi anlamında da daha etkili bir sistem kurmayı öngörüyoruz." dedi. Bu kapsamda zorunlu olmadıkça kamu kurum ve kuruluşları bina ve araç kiralamayacak. Peki kamuda tasarruf paketinin içeriğinde neler olacak? İşte detaylar...

Kamuda tasarruf paketinde neler olacak? Bakan Şimşek: Bu ilk olacak ama son olmayacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan geniş kapsamlı çalışmalar sonucunda kamuda tasarruf ve tedbir paketinin detayları belli oldu. Peki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanacak tasarruf paketi neleri kapsıyor?

Kamuda tasarruf paketinde neler olacak? Bakan Şimşek: Bu ilk olacak ama son olmayacak

100 MİLYAR TL TASARRUF HEDEFLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı tasarruf tedbirlerinde detaylar belli olmaya başladı. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı. Çalışma, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

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Kamuda tasarruf paketinde neler olacak? Bakan Şimşek: Bu ilk olacak ama son olmayacak

TASARRUF PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarafından yürütülen tedbirlerle birlikte 100 milyar lira tasarruf hedefleniyor. Tasarruf tedbirleriyle birlikte kamu kurumlarında giderler kalem kalem hesaplanacak, harcamalar en aza indirilecek:

  • Zorunlu olmadıkça kamu kurum ve kuruluşları bina ve araç kiralamayacak.
  • Kiralanan ek bina ve araçlar ihtiyaca göre belirlenecek.
  • Yılın değişik zamanlarında farklı illerde düzenlenen tanıtım, eğitim gibi etkinliklere ara verilecek.
  • Kırtasiye harcamaları azalacak, yazışmalar dijital ortamda yapılacak.
  • Yüzde 65'i biten yatırımlar tamamlanacak, ancak yeni yatırımlara başlanmayacak.
  • Kamu kurumlarına bağlı konuk evleri ve sosyal tesislerde özel kontenjanlar sınırlandırılacak.
  • Toplum ve kamu yararına olan sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek.
  • Kamu binalarında enerji tasarrufu uygulanacak.
Kamuda tasarruf paketinde neler olacak? Bakan Şimşek: Bu ilk olacak ama son olmayacak

ENFLASYONLA TOPYEKÜN MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Türkiye'de alınabilecek tasarruf tedbirlerine" ilişkin soruya, "Enflasyonla mücadele topyekun mücadeledir. Kamusuyla, özel sektörüyle, sivil toplumuyla bu mücadelede bütün kesimlerin elini taşın altına koyması gerekiyor. Gereksiz harcamalardan, ihtiyaç duymadığımız tüketimden kaçınmamız gerekiyor." cevabını verdi.

Kamuda tasarruf paketinde neler olacak? Bakan Şimşek: Bu ilk olacak ama son olmayacak

Artan tasarrufun, Türkiye'nin geleceğini güçlendirecek alanlara kanalize edilmesi gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, "Bu anlayışla kamuda da bir çalışma başlatmış durumdayız. Koordineli bir çalışma yapıyoruz. İyi bir izleme sistemi kurmak istiyoruz. Sadece ilan etmekle kalmayacağız, uygulamanın takibi anlamında da daha etkili bir sistem kurmayı öngörüyoruz." görüşünü paylaştı.

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