Kamuda tasarruf paketinde neler olacak? Bakan Şimşek: Bu ilk olacak ama son olmayacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan geniş kapsamlı çalışmalar sonucunda kamuda tasarruf ve tedbir paketinin detayları belli oldu. Peki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanacak tasarruf paketi neleri kapsıyor?