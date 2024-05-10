Giriş Tarihi: 10.05.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
16:52
Kamuda tasarruf paketinde neler olacak? Bakan Şimşek: Bu ilk olacak ama son olmayacak
Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajını sık sık vurgulayan ekonomi yönetimi, kamusuyla, özel sektörüyle, sivil toplumuyla topyekün bir mücadelenin gerekliliğine her kamuoyu açıklamasında değindi. Bu hususta kamuda da çeşitli tasarruflar yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz pazartesi günü açıklanacak kamuda tasarruf paketine ilişkin, "İyi bir izleme sistemi kurmak istiyoruz. Sadece ilan etmekle kalmayacağız, uygulamanın takibi anlamında da daha etkili bir sistem kurmayı öngörüyoruz." dedi. Bu kapsamda zorunlu olmadıkça kamu kurum ve kuruluşları bina ve araç kiralamayacak. Peki kamuda tasarruf paketinin içeriğinde neler olacak? İşte detaylar...