Karadeniz’e dev yatırımlar! Bakan Uraloğlu müjdeleri sıraladı: Rakamlar her şeyi anlatıyor

"BİZE HER YER TRABZON"
Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen Trabzon Tanıtım Günleri Etkinliklerinde gerçekleştirdiği konuşmasında Trabzonlu hemşerileriyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Uraloğlu, "Şöyle bir etrafa bakınca gerçekten de 'bize her yer Trabzon' diyorum. Trabzonlular olarak adeta cennetten bir köşe olan Trabzon'umuzla gurur duyarız. Çünkü Trabzon'umuzun her yeri bir başka güzel; Haldizen, Karester, Şolma, Mavura, Kadırga, Sisdağı, Hıdırnebi, Beypınarı, Sultanmurat gibi başı dumanlı yaylaları, Uzungöl, Aygır Gölü, Balıklı Göl, Altındere Vadisi Milli Parkı, Kayabaşı Tabiat Parkı, Çalköy Mağarası, Sera Gölü ve Değirmendere gibi eşsiz doğa harikalarıyla Allahu Teala özene bezene yaratmış. Birçok vatandaşımızın, hatta başka ülkelerin resimlerde, televizyonlarda, mecmualarda gıptayla gördüğü manzaraları biz doyasıya yaşadık, yaşıyoruz hamdolsun. Ecdadımız tüm bu nimetleri inanç, ahlak ve maneviyat mayasıyla yoğurmuş, nevi şahsına münhasır bir kimliği günümüze kadar ulaştırmış, ne kadar şükretsek azdır." dedi.