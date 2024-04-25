Karadeniz’e dev yatırımlar! Bakan Uraloğlu müjdeleri sıraladı: Rakamlar her şeyi anlatıyor

"ASLOLAN KAYNAŞMAK, KUCAKLAŞMAK"

Trabzon'un ahenk içeresinde yaşayan binlerce yıllık bir kültür mozaiği, Kardeşlik şehri, Kültür turizm ve ticaret şehri olduğunun altını çizen Uraloğlu. "Böyle olduğu için de Trabzon'umuzun güzelliklerini, zenginliklerini, bolluk ve bereketini tanıtmak, tattırmak ve göstermek için böyle günler düzenliyoruz. Ama elbette burada aslolan ticaret değil, aslolan kaynaşmak, kucaklaşmak, hasret gidermek, şehirleri, kültürleri tanıtmak, bolluk ve berekete ortak olmaktır. Bugün burada bir nebze de olsa muhteşem memleket havasını solumuş oluyoruz. Bu ve benzer etkinlikleri sıklaştırmak, yurdumuzun dört bir yanında da gerçekleştirmek gerekiyor. Çünkü Trabzon bunu hak ediyor. Elbette meseleye sadece hemşeri gözüyle bakmamak gerekir. Trabzon Tanıtım Günleri ile 85 milyon vatandaşımıza Trabzon'umuzu tanıtıyoruz. Trabzon'umuzun zenginliğini, kültürünü, insanını ne kadar iyi tanıtırsak, şehrimizin geleceğine o denli büyük yatırım yapmış oluruz." diye konuştu.