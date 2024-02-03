Karadeniz’e hızlı tren müjdesi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Proje çalışmaları bu sene başlıyor

"DÜNYAYA ÖRNEK OLMA YÖNÜNDE ÖNEMLİ MESAFELER KAT ETTİK"

Katılımcılardan seçimlerde destek isteyen Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu salondan öyle bir ses vereceğiz ki bütün saydığım ilçeler duyacak. Sonra Rize duyacak, Giresun duyacak buradan nasıl bir ses çıktı diye. Ordu duyacak. Zigana Tüneli'ni yaptık ya Gümüşhane duyacak. Biz bu sesi yeniden duyurmaya hazır mıyız? Biz tekrar AK Parti belediyeciliği ile devam etmeye hazır mıyız? Büyükşehir başta olmak üzere bütün ilçeleri Cumhur İttifakı olarak almaya hazır mıyız? Sesimizi bütün komşu illere ve Türkiye'ye duyurmaya hazır mıyız? Allah sizlerden razı olsun, gazamız mübarek olsun. Sandıkları patlatacağız inşallah."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz da AK Parti belediyeciliği ile hizmet belediyeciliği anlayışının başladığını söyledi.

Yılmaz, AK Partili belediyelerin, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden 2000'li yılların başına kadar ihmal edilmiş şehir altyapılarını inşa etmeye uğraştığına değinerek, "Hizmet belediyeciliği, AK Parti belediyeciliği insana dokunan, insanı önemseyen insanı ön plana çıkaran noktalara doğru yöneldi. Artık adeta ülkemizde değil, dünyaya da örnek olma yönünde önemli mesafeler kat ettik." dedi.