Karadeniz’e hızlı tren müjdesi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Proje çalışmaları bu sene başlıyor

"2024 SEÇİMLERİNDE BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE EDECEĞİNİZDEN HİÇ ŞÜPHEM YOK"
Katılımcılara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Yılmaz, "2024 seçimlerinde büyük bir başarı elde edeceğinizden hiç şüphem yok. Bu salondaki coşkuyu görünce buna inandım." diye konuştu.
Tören, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkan adayı Ergin Aydın, Akçaabat Belediye Başkan adayı Osman Nuri Ekim, Araklı Belediye Başkan adayı Hüseyin Avni Çebi, Arsin Belediye Başkan adayı İbrahim Küçük, Çaykara Belediye Başkan adayı Hanefi Tok, Dernekpazarı Belediye Başkan adayı Mehmet Aşık, Düzköy Belediye Başkan adayı Selim Çelenk, Hayrat Belediye Başkan adayı Mehmet Nuhoğlu, Köprübaşı Belediye Başkan adayı Ali Aydın, Maçka Belediye Başkan adayı Koray Koçhan, Of Belediye Başkan adayı Salim Salih Sarıalioğlu, Sürmene Belediye Başkan adayı Hüseyin Azizoğlu, Tonya Belediye Başkan adayı Osman Beşel, Vakfıkebir Belediye Başkan adayı Muhammet Balta, Yomra Belediye Başkan adayı Abdulkadir Özdemir ile MHP'nin Çarşıbaşı Belediye Başkan adayı Ahmet Keleş, Şalpazarı Belediye Başkan adayı Refik Kurukız ve Beşikdüzü Belediye Başkan adayı Barış Öztürk'ün katılımcıları selamlamasıyla sona erdi.
Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP İl Başkanı Ömer Ayar, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.