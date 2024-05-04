Giriş Tarihi: 04.05.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
10:19
"Karayolları ulaşım yatırımlarının lokomotifidir"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Türkiye'de ulaşımın tüm modlarında çağ atlatan yatırımlar ve atılımlar yaptıklarını vurgulayarak,belirterek, karayolları ulaşım yatırımlarının lokomotifi anlayışıyla yüksek standartlı yollar ile konforlu ve güvenli yol ağı oluşturduklarını, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik hacmi 240 bine, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise 190 bin araca ulaştığını belirti.