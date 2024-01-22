Kayseri Havalimanı için sona gelindi! Erciyes ve Kapadokya turizmine yeni soluk...

Giriş Tarihi: 22.01.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
13:49
Erciyes ve Kapadokya turizmine yeni soluk getirecek Kayseri Havalimanı'nda 3 yıldır sürdürülen yeni terminal binası ve apron yapımı için sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "En kısa zamanda terminalimiz hizmete açılacak. Uçak sayımız da 9 park pozisyonundan 16 park pozisyonuna çıktı. Yeni terminal binasında 6 yolcu köprüsü sayesinde yolcular yeni iç ve dış hatlar terminal binasına kesintisiz bir şekilde ulaşabilecek" dedi.