Kayseri Havalimanı için sona gelindi! Erciyes ve Kapadokya turizmine yeni soluk...

Kayseri Havalimanı, apron alanının 43 bin metrekareden 132 bin 500 metrekareye çıkartıldığını ifade eden Uraloğlu, "Bu sayede önümüzde ki dönemde gelişen Erciyes ve Kapadokya turizm talebi ve bölgenin ticaret hacminin de hesap edilerek başta Kayseri olmak üzere, bölgenin hava trafiği ve ulaşımı açısından önünde bulunan önemli bir engeli de geride bıraktık" dedi.