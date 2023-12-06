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Haberler Fotohaber Kilosu 30 kuruşa düştü! Kabuğu ise kendisinden 56 kat daha pahalı
Giriş Tarihi: 06.12.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 10:40

Kilosu 30 kuruşa düştü! Kabuğu ise kendisinden 56 kat daha pahalı

Adana'da limonun kilo fiyatını duyanlar hayrete düştü. Kilosu 30 kuruşa kadar düşen limonun kabuğu kendisinden 56 kat daha pahalı fiyata satılıyor. Kullanım alanları ise dikkat çekti.

İHA
Kilosu 30 kuruşa düştü! Kabuğu ise kendisinden 56 kat daha pahalı

Adana'nın Kozan ilçesinde bahçede kilosu 30 kuruşa kadar düşen limonun kabuğunun kilosunun 17 liradan satıldığı bildirildi.

Kilosu 30 kuruşa düştü! Kabuğu ise kendisinden 56 kat daha pahalı

KİLOSU 30 KURUŞA KADAR DÜŞTÜ

Kozan'da limonun kilosu 30 kuruşa kadar düşünce kimi ağaçları kesti, kimi de limonları dere yatağına döktü.

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Kilosu 30 kuruşa düştü! Kabuğu ise kendisinden 56 kat daha pahalı

"BURADA YAKLAŞIK 4 TON LİMON VAR"

Yaklaşık 4 ton limonunun çöpe gitmemesi için evinin önüne döktüren Aysel Kurt, "Çöpe atılmasına vicdanım el vermedi. Üreticinin emeğinin bir şekilde karşılık bulmasını istiyorum. Burada yaklaşık 4 ton limon var.

Kilosu 30 kuruşa düştü! Kabuğu ise kendisinden 56 kat daha pahalı

KULLANIM ALANLARI DİKKAT ÇEKTİ

Bunun kabuğu boya, kozmetik, ilaç sanayisinde kullanılıyor. Biz bunu soyuyoruz, iplere asıp kurutuyoruz. Geçen sene kabuk 17 TL'den satılıyordu, bu yıl da aynı fiyatmış. Limonun kabuğu kendinden daha değerli.

Kilosu 30 kuruşa düştü! Kabuğu ise kendisinden 56 kat daha pahalı

"BUNU SAKLAMAK ZOR"

Bu üründen limonata, limon dondurması, kabuğunu rendeleyip dondurma yapılıyor. Çok fazla kullanım alanı var. Bunu saklamak zor suyu çabuk bozuluyor. Fabrikanın olması gerekiyor" diye konuştu.

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