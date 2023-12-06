Kilosu 30 kuruşa düştü! Kabuğu ise kendisinden 56 kat daha pahalı

KULLANIM ALANLARI DİKKAT ÇEKTİ

Bunun kabuğu boya, kozmetik, ilaç sanayisinde kullanılıyor. Biz bunu soyuyoruz, iplere asıp kurutuyoruz. Geçen sene kabuk 17 TL'den satılıyordu, bu yıl da aynı fiyatmış. Limonun kabuğu kendinden daha değerli.