Giriş Tarihi: 06.02.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
10:48
Kış turizmine “Erciyes” damgası! TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 2024 rekorların yılı olabilir
Hareketli bir sezon geçiren kış turizminde, Palandöken, Sarıkamış, Uludağ ve Kartepe gibi gözde noktalara ziyaretçi akını yaşanıyor. Talebin yüksek olduğu bir diğer merkez ise Erciyes olarak ön plana çıkıyor. SABAH'a konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Erciyes Kayak Merkezi'ne hafta sonu gelen günübirlik ziyaretçi sayısının 50 bine ulaştığını duyurdu.