Kış turizmine “Erciyes” damgası! TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 2024 rekorların yılı olabilir

"ERCİYES'E İLGİ ÇOK YÜKSEK"

Konuşmasında Erciyes'e ayrı bir parantez açan Bağlıkaya, "Erciyes Kayak Merkezi'mize Çekya ve Polonya'dan charter seferleri Aralık'ta başladı ve devam ediyor. Savaş nedeniyle Rusya ve Ukrayna'dan düzenlenen charter seferleri ise durdu. Ancak Türkiye'de yaşayan Rus ve Ukraynalı misafirler kayak merkezimize gitmeye devam ediyor. Erciyes'e ilgi çok yüksek. Hafta sonları günübirlik olarak yaklaşık 50 bin kişi ağırlanıyor" şeklinde konuştu.