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Haberler Fotohaber Kış turizmine “Erciyes” damgası! TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 2024 rekorların yılı olabilir
Giriş Tarihi: 06.02.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 10:48

Kış turizmine “Erciyes” damgası! TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 2024 rekorların yılı olabilir

Hareketli bir sezon geçiren kış turizminde, Palandöken, Sarıkamış, Uludağ ve Kartepe gibi gözde noktalara ziyaretçi akını yaşanıyor. Talebin yüksek olduğu bir diğer merkez ise Erciyes olarak ön plana çıkıyor. SABAH'a konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Erciyes Kayak Merkezi'ne hafta sonu gelen günübirlik ziyaretçi sayısının 50 bine ulaştığını duyurdu.

MURATHAN YILDIRIM
Kış turizmine “Erciyes” damgası! TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 2024 rekorların yılı olabilir

Erciyes Kayak Merkezi'ne hafta sonu gelen günübirlik ziyaretçi sayısının 50 bine ulaştığını söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2024'ün rekorlar yılı olabileceğini belirtti.

Kış turizmine “Erciyes” damgası! TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 2024 rekorların yılı olabilir

KIŞ TURİZMİNDE NERELER TERCİH EDİLİYOR?

Cumhuriyet'in 100. yılında 57 milyonu aşkın turisti ağırlayarak ülke rekorunu kıran Türkiye, kış sezonunda de yoğun bir dönemden geçiyor. Yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerin de kış turizm merkezlerine büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Bağlıkaya, "Palandöken ve Sarıkamış Kayak Merkezleri'ne, ağırlıklı olarak Rusya, Almanya ve İran'dan ziyaretçi geliyor. Ortadoğu ve Balkan ülkelerinden yabancı ziyaretçi ağırlayan Kartepe bölgesine yurt dışından gelenlerin oranı yüzde 15 civarında. Uludağ Kayak Merkezi ise ağırlıklı olarak Körfez, Avrupa ve Asya ülkelerinden ziyaretçileri misafir ediyor" bilgisini paylaştı.

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Kış turizmine “Erciyes” damgası! TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 2024 rekorların yılı olabilir

"ERCİYES'E İLGİ ÇOK YÜKSEK"

Konuşmasında Erciyes'e ayrı bir parantez açan Bağlıkaya, "Erciyes Kayak Merkezi'mize Çekya ve Polonya'dan charter seferleri Aralık'ta başladı ve devam ediyor. Savaş nedeniyle Rusya ve Ukrayna'dan düzenlenen charter seferleri ise durdu. Ancak Türkiye'de yaşayan Rus ve Ukraynalı misafirler kayak merkezimize gitmeye devam ediyor. Erciyes'e ilgi çok yüksek. Hafta sonları günübirlik olarak yaklaşık 50 bin kişi ağırlanıyor" şeklinde konuştu.

Kış turizmine “Erciyes” damgası! TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 2024 rekorların yılı olabilir

SARIKAMIŞ VE PALANDÖKEN'E TATİL DOPİNGİ

Sarıkamış ve Palandöken'in sezonu en erken açan noktalar olduğunu aktaran Bağlıkaya, Doğu Ekspresi turlarının da yapıldığı bölgedeki doluluk oranının sömestr tatilinde yüzde 90'lara ulaştığını belirtti.

Kış turizmine “Erciyes” damgası! TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: 2024 rekorların yılı olabilir

2024'DE "REKOR" BEKLENTİSİ

BM Dünya Turizm Ajansı'nın beklentileri ışığında, 2024'ün yeni rekorların kırılacağı bir yıl olabileceğini aktaran Bağlıkaya, "2024 yılında uluslararası turizm rekabetinin yoğun bir şekilde yaşanacağını öngörüyoruz. Biz de tüm acentelerimizle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı perspektifinde, OVP çerçevesinde turizm gelirlerimizi artırmak için canla başla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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