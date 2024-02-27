Konya’da yeni yol açıldı! Sıra Konyaray Projesi’nde...

TEK YOL STANDARDINDAKİ YOLU, BÖLÜNMÜŞ YOL STANDARDINA YÜKSELTTİK

Konya ve Türkiye ekonomisi için bulunduğu konum itibariyle büyük önem taşıyan Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinin güçlendirilmesinin büyük önem arz ettiğini ifade eden Uraloğlu, "Beyşehir'de; hem Göller Yöresinin öne çıkan yaşam merkezlerinden biri hem de Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerini birbirine bağlayan önemli bir geçiş noktası ve turizm bölgesidir. Seydişehir ise; zengin tarihi, doğal güzellikleri ve sanayi potansiyeliyle bölge turizmine ve yerel ekonomiye katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda da iki ilçeyi birbirine bağlayan tek yol standardındaki yolumuzu bölünmüş yol standardına yükseltecek çalışmaları başlattık ve hızla tamamladık. Bugün de huzurlarınızda bu projemizi açmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Uraloğlu, mevcut haliyle sathi kaplamalı tek yol standardında hizmet veren Beyşehir-Seydişehir yolunu, 28,3 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yola dönüştürdüklerini ifade etti. Proje kapsamında, 28 metre uzunluğundaki Kavak ve 38 metre uzunluğundaki Çifte köprülerini de inşa ettiklerini de belirten Uraloğlu, güzergâhtaki trafik güvenliğini arttırarak, hızlı ve konforlu ulaşım hizmeti tesis ettiklerini söyledi.

Uraloğlu, yolun geometrik ve fiziki standartlarını önemli ölçüde yükselterek Beyşehir üzerinden Antalya'nın doğusunda bulunan Manavgat, Alanya gibi turizm merkezlerine ve Akdeniz Sahil Yolu'na daha hızlı ve kolay erişim imkânı sağladıklarını da dile getirdi.