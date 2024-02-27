Konya’da yeni yol açıldı! Sıra Konyaray Projesi’nde...

"'KONYARAY PROJESİ' İLE HIZLI VE EKONOMİK TOPLU TAŞIMA HİZMETİ VERİLECEK, HEM DE YÜK TAŞIMACILIĞI GELİŞECEK"
Konya'nın demir yolu ağının güçlenmesi içinde çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, "Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren ve Konya-Karaman Hızlı Tren Hatlarını açtık. Kayacık Lojistik Merkezi ile Konya'yı çok önemli bir lojistik üs haline getirdik. KONYARAY Projesini başlattık. 45,9 kilometre uzunluğundaki projemiz ile Konya Tren Garı, Kent Merkezi, OSB'ler, Havaalanı, Lojistik Merkez ve Pınarbaşı arasında hem hızlı ve ekonomik toplu taşıma hizmeti vereceğiz hem de yük taşımacılığını geliştireceğiz." şeklinde konuştu.
Konya'nın 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 69 oy oranı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakının yanında yer aldığını hatırlatan Uraloğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Konya'da AK Parti'nin yeniden aday gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay için destek istedi. Uraloğlu, "İnşallah 31 Mart yerel seçimlerinde de Konya Büyükşehir Belediyesiyle birlikte bütün ilçe belediye başkanlıklarını Cumhur İttifakına kazandıracağız. AK Parti'nin yeniden aday gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay kardeşimizle birlikte planladığımız tüm projeleri birlikte hayata geçireceğiz." dedi.
"YAPARSAK YİNE BİZ YAPARIZ, YAPARSA YİNE AK PARTİ YAPAR"
Bakan Uraloğlu açıklamaları sonrası; Taşkent-Ermenek Ayrımı-Balcılar İl Yolundaki çalışmalarla ilgili Taşkent'te hazır bulunan AK Parti Konya Milletvekilleri Selman Özboyacı, Mehmet Baykan ve Karayolu Genel Müdürü Ahmet Gülşen'e video konferans yoluyla bağlanarak, çalışmalarda gelinen son noktaya dair bilgileri aldı.
Uraloğlu, "Bu bölgeyi ilgilendiren önemli projelerimizden biri de Taşkent-Ermenek Ayrımı-Balcılar İl Yolumuz. Gördüğünüz üzere hamdolsun bir yerde açılış törenimizi gerçekleştirirken başka bir yerde de yapımı devam eden yol projelerimizi takip ediyoruz. Taşkent-Balcılar yolunda birazcık gecikmemiz oldu. Ama yaparsak yine biz yaparız, yaparsa yine AK Parti yapar ve Cumhurbaşkanlığımızın ekibi yapar. Bizde en kısa zamanda inşallah o projenin üzerindeyiz, orayı da bitireceğiz." diye konuştu.