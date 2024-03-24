KOSGEB’den destek! Tam 51 bin...

KOSGEB, BU YIL 51 BİN İŞLETMEYE DESTEK VERMEYİ ÖNGÖRÜYOR
KOBİ'lerin kurumsal kapasiteleri geliştirilerek, rekabetçilikleri de bu dönemde güçlendirilecek. Bu kapsamda imalat sanayisinin güçlendirilmesine öncelik verilecek. Desteklerde orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyli sektörlere ayrılan pay artırılacak, öncelikle geri ödemeli destekler tercih edilecek.
KOSGEB, bu yıl 51 bin, 2025'te 52 bin, 2028'de ise 55 bin işletmeye destek vermeyi öngörüyor. Destekler içinde imalat sanayisinin payını da artırmayı planlayan Başkanlık, bu yıl söz konusu oranı yüzde 71'den yüzde 73'e 2028'de ise yüzde 78'e ulaştırmayı amaçlıyor.
Destekler içinde orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyli sektörlerin payı da bu yıl yüzde 25'e, 2025'te yüzde 26'ya ve 2028'de ise yüzde 30'a yükseltilecek. Anılan destekler içinde geri ödemeli olanların payının da plan sonunda yüzde 80'e ulaştırılması hedefleniyor.
Plan döneminde KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaştırılacak, alternatif ve yenilikçi finansman yöntemleri yaygınlaştırılacak, ölçeklerini büyütmelerine destek verilecek. Finansman destekleri kapsamında desteklenen işletme sayısının bu yıl 2 bin 400'e 2028'de 3 bin 550'e ulaştırılması bekleniyor.