KOSGEB’den destek! Tam 51 bin...

KOSGEB'in 2024-2028 Yılı Stratejik Planı'ndan yapılan derlemeye göre Başkanlık, KOBİ ve girişimleri yenilikçi, rekabetçi, ikiz dönüşüm ve ihracat odaklı bir yapıya kavuşturarak sürdürülebilir bir ekonomik gelecek inşa etmek misyonuyla çalışıyor.

Dört amaç, 16 hedef ve 44 performans göstergesinden oluşan plan kapsamında girişimcilik ekosistemini güçlendirilecek, yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimcilik yaygınlaştırılacak, bölgelere ve teknoloji düzeylerine göre girişimcilik destekleri verilecek.

Odak alanlarda kuruluşu desteklenen işletme sayısının planın ilk yılında 21 bin 500, 2028'de 23 bin 500 olması bekleniyor.

Orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde desteklenen işletme sayısının da bu yıl 2 bin 150, 2028'de 2 bin 350 olması hedefleniyor.

Plan döneminde girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerileri geliştirilecek. Bu kapsamda girişimcilik belgesi almaya hak kazanan kişi sayısının bu yıl 114 bin, 2028'de 120 bin olacağı öngörülüyor.