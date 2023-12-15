Kredi faiz oranları 2023: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

Giriş Tarihi: 15.12.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 10:33

Bankaların güncel kredi faiz oranları 2023 Aralık ayı için araştırılıyor. Çeşitli nedenlerle kredi çekmek isteyen vatandaşlar güncel oranları merak ediyor. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve özel bankalar resmi siteleri üzerinden yenilenen ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları tablosunu paylaştı. Ev ve araba gibi masraflı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, uzun vadeli ve en düşük faiz oranı veren bankalar için sorgulamalarına başladı. İşte; Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...