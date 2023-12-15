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Haberler Fotohaber Kredi faiz oranları 2023: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Giriş Tarihi: 15.12.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 10:33

Kredi faiz oranları 2023: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

Bankaların güncel kredi faiz oranları 2023 Aralık ayı için araştırılıyor. Çeşitli nedenlerle kredi çekmek isteyen vatandaşlar güncel oranları merak ediyor. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve özel bankalar resmi siteleri üzerinden yenilenen ihtiyaç, taşıt, konut kredi faiz oranları tablosunu paylaştı. Ev ve araba gibi masraflı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, uzun vadeli ve en düşük faiz oranı veren bankalar için sorgulamalarına başladı. İşte; Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları...

Kredi faiz oranları 2023: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

Kredi faiz oranları banka banka güncellendi! En uygun kredi veren bankalar listesi çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yenilenen taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi oranları kamu ve özel bankalar için ayrı ayrı takibe alındı. Uzun vadeli ve düşük faizli kredi seçenekleri özellikle ev ve araba alacaklar tarafından değerlendiriliyor. İşte Akbank, İş Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50.000 TL, 100.000 TL, 150.000 TL ve 200.000 TL ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları güncel liste…

Kredi faiz oranları 2023: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

İşte banka banka tüketici, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

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Kredi faiz oranları 2023: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

ZiRAAT BANKASI KREDİ FAiZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 4,14

Taşıt kredisi: 4,05

Konut kredisi: 3,89

Kredi faiz oranları 2023: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 4,19

Taşıt kredisi: 4,09-4,15

Konut kredisi: 3,59-3,89

Kredi faiz oranları 2023: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 50 bin TL, 100 bin TL, 200 bin TL taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 3,59'dan başlıyor

İhtiyaç kredisi: 3,89'dan başlıyor

Taşıt kredisi: 4,00

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