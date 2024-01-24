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Haberler Fotohaber Ocak 2024 kredi faiz oranları yenilendi! En uygun kredi veren bankalar belli oldu
Giriş Tarihi: 24.01.2024 16:24 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 16:24

Ocak 2024 kredi faiz oranları yenilendi! En uygun kredi veren bankalar belli oldu

Kredi faiz oranları yenilendi. Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Garanti, Akbank, İş Bankası ve diğer özel bankalar tarafından kredi faiz oranları listesi yayımlandı. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları için araştırmaya girdi. İhtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar en uygun kredi veren bankalar listesini yakın takibe aldı.

Ocak 2024 kredi faiz oranları yenilendi! En uygun kredi veren bankalar belli oldu

En uygun kredi veren bankalar belli oldu. Bankalar kredi faiz oranları listesini güncellemesi sonrası yeni oranlar dikkat çekti. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Garanti ve özel bankaların kredi faiz oranları...

Ocak 2024 kredi faiz oranları yenilendi! En uygun kredi veren bankalar belli oldu

Bankalar kredi faiz oranları listesini paylaştı. İşte banka banka tüketici, taşıt, konut kredi faiz oranları...

ZiRAAT BANKASI FAiZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 4,24
Taşıt kredisi: 4,05
Konut kredisi: 3,89

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Ocak 2024 kredi faiz oranları yenilendi! En uygun kredi veren bankalar belli oldu

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 4,09
Taşıt kredisi: 4,09
Konut kredisi: 3,59

Ocak 2024 kredi faiz oranları yenilendi! En uygun kredi veren bankalar belli oldu

AKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 3,73
Taşıt kredisi: 3.69
Konut kredisi: 3,03

Ocak 2024 kredi faiz oranları yenilendi! En uygun kredi veren bankalar belli oldu

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 3,71
Taşıt kredisi: 3,85
Konut kredisi: 2,87

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