Giriş Tarihi: 24.01.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
16:24
Ocak 2024 kredi faiz oranları yenilendi! En uygun kredi veren bankalar belli oldu
Kredi faiz oranları yenilendi. Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Garanti, Akbank, İş Bankası ve diğer özel bankalar tarafından kredi faiz oranları listesi yayımlandı. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları için araştırmaya girdi. İhtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar en uygun kredi veren bankalar listesini yakın takibe aldı.