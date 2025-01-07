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Haberler Fotohaber Kredi faizleri düşüşe geçti 1 milyon TL'nin geri ödemesi hesaplandı! Vatandaşa esnafa, KOBİ'ye kredi müjdesi
Giriş Tarihi: 07.01.2025 18:39 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 18:49

Kredi faizleri düşüşe geçti 1 milyon TL'nin geri ödemesi hesaplandı! Vatandaşa esnafa, KOBİ'ye kredi müjdesi

Kredi faizleriyle ilgili yeni gelişmeler peş peşe açıklandı. KOSGEB, kamu bankaları ve KGF aracılığıyla 22 milyarlık iki yeni destek paketi hazırladı. KOBİ'lere 20 puan düşük faiz ve kar payıyla kredi sağlanacak. Öte yandan kamu bankaları liderliğinde esnaf ve sanatkarlara uygun faiz ve uzun vadeli, geri ödemesiz dönemi olan krediler sunuluyor. Peki kredi faizlerinde son durum ne? İşte kredi faizleriyle ilgili merak edilen tüm detaylar...

Kredi faizleri düşüşe geçti 1 milyon TL’nin geri ödemesi hesaplandı! Vatandaşa esnafa, KOBİ’ye kredi müjdesi

Merkez Bankası'nın faizleri düşürmeye başlamasıyla birlikte kredi tarafında da hareketlilik başladı. Türkiye'de esnaf ve sanatkarlar için düzenlenen kredi kampanyaları tek tek açıklandı. Kamu bankaları liderliğinde esnaf ve sanatkarlara uygun faiz ve uzun vadeli, geri ödemesiz dönemi olan krediler sunuluyor. Öte yandan KOSGEB, kamu bankaları ve KGF aracılığıyla 22 milyarlık iki yeni destek paketi hazırladı. KOBİ'lere 20 puan düşük faiz ve kar payıyla kredi sağlanacak. İşte detaylar...

Kredi faizleri düşüşe geçti 1 milyon TL’nin geri ödemesi hesaplandı! Vatandaşa esnafa, KOBİ’ye kredi müjdesi

KİMLER YARARLANACAK?

Programdan limited ve anonim şirket statüsünde olan, sistemde kayıtlı, aktif durumda ve beyanı güncel işletmeler yararlanacak. Destek programına şirketler KOSGEB sayfasından başvuru yapabilecek.

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Kredi faizleri düşüşe geçti 1 milyon TL’nin geri ödemesi hesaplandı! Vatandaşa esnafa, KOBİ’ye kredi müjdesi

Küresel Rekabetçilik Destek Programı'nda işletme başına alt kredi limiti 5 milyon TL, üst limit ise 50 milyon TL olacak. Azami kredi vadesi 36 ay olarak belirlendi.Program kapsamında KOBİ'lerin, makineteçhizat alımları, yazılım ve personel giderleri, hizmet alımları desteklenebilecek. Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Halk Bankası ile işbirliği yapıldı.

Kredi faizleri düşüşe geçti 1 milyon TL’nin geri ödemesi hesaplandı! Vatandaşa esnafa, KOBİ’ye kredi müjdesi

Program kapsamında KOBİ'lerin, makineteçhizat alımları, yazılım ve personel giderleri, hizmet alımları desteklenebilecek. Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Halk Bankası ile işbirliği yapıldı.

Kredi faizleri düşüşe geçti 1 milyon TL’nin geri ödemesi hesaplandı! Vatandaşa esnafa, KOBİ’ye kredi müjdesi

ÖLÇEK BÜYÜTENE DE VAR

Kapasite Geliştirme Destek Programı'yla KOBİ'lerin verimliliğini, dayanıklılığını, üretimini, pazar büyüklüğünü ve kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik ölçek büyütme yatırımlarına ve büyük işletmelerin tedarikçilerinin geliştirilmesine katkı sağlanacak.

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