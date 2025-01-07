Merkez Bankası'nın faizleri düşürmeye başlamasıyla birlikte kredi tarafında da hareketlilik başladı. Türkiye'de esnaf ve sanatkarlar için düzenlenen kredi kampanyaları tek tek açıklandı. Kamu bankaları liderliğinde esnaf ve sanatkarlara uygun faiz ve uzun vadeli, geri ödemesiz dönemi olan krediler sunuluyor. Öte yandan KOSGEB, kamu bankaları ve KGF aracılığıyla 22 milyarlık iki yeni destek paketi hazırladı. KOBİ'lere 20 puan düşük faiz ve kar payıyla kredi sağlanacak. İşte detaylar...