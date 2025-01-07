Giriş Tarihi: 07.01.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
18:49
Kredi faizleri düşüşe geçti 1 milyon TL'nin geri ödemesi hesaplandı! Vatandaşa esnafa, KOBİ'ye kredi müjdesi
Kredi faizleriyle ilgili yeni gelişmeler peş peşe açıklandı. KOSGEB, kamu bankaları ve KGF aracılığıyla 22 milyarlık iki yeni destek paketi hazırladı. KOBİ'lere 20 puan düşük faiz ve kar payıyla kredi sağlanacak. Öte yandan kamu bankaları liderliğinde esnaf ve sanatkarlara uygun faiz ve uzun vadeli, geri ödemesiz dönemi olan krediler sunuluyor. Peki kredi faizlerinde son durum ne? İşte kredi faizleriyle ilgili merak edilen tüm detaylar...