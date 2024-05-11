Giriş Tarihi: 11.05.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
12:31
Kripto para düzenlemesi Meclis'e geliyor! SPK kapsamına girecek, piyasadaki risk azaltılacak...
AK Parti'nin hafta içi Meclis Başkanlığına sunması planlanan kripto varlıklara ilişkin düzenleme ile kripto varlıkların alım satıma konu edildiği platformların Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenleme ve denetimi kapsamına alınması hedefleniyor. Teklifle uluslararası uygulamalara benzer şekilde Türkiye'de kripto varlıklarla işlem yapan tarafların risklerinin azaltılmasının sağlanması öngörülüyor.