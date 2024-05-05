Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Lila Kağıt borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

LİLA KAĞIT KAÇ LOT VERİR?
Lila Kağıt halka arzında paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak olup toplamda 120.000.000 adet lot dağıtılacak. T1 ile T2 bakiyeleri kullanılamayacak.
Lila Kağıt'ın halka arzda katılımcı sayısına göre vereceği tahmini lot sayısı;
- 2.1 Milyon katılım ~ 40 Lot (1495 TL)
- 2.5 Milyon katılım ~ 34 Lot (1271 TL)
- 2.9 Milyon katılım ~ 29 Lot (1084 TL)
- 3.3 Milyon katılım ~ 26 Lot (972 TL)
- 3.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (859 TL)
- 4.1 Milyon katılım ~ 21 Lot (785 TL)
- 4.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (710 TL)
- 4.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (673 TL)