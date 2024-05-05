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Haberler Fotohaber Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Lila Kağıt borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?
Giriş Tarihi: 05.05.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 14:10

Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Lila Kağıt borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için bekleyiş sürüyor. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrası 30 Nisan-2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştirmişti. Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Bu sebeple yatırımcılar "Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularını gündeme getirdi. İşte, Lila Kağıt (LILAK) halka arz sonuçları ve LILAK BİST işlem tarihi son durum…

Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Lila Kağıt borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için geri sayım başladı. SPK'dan onay alan Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş., 30 Nisan-2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde halka arz edildi. 37,39 TL hisse fiyatıyla halka arz olan şirket paylarının bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacağı belirtildi. Peki; Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Lila Kağıt (LILAK) borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar.

Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Lila Kağıt borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

LİLA KAĞIT HALKA ARZ TALEP TOPLAMA İŞLEMİ SONA ERDİ!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz oldu.

Lila Kağıt halka arzında, 30 Nisan-2-3 Mayıs 2024 tarihleri olmak üzere üç gün boyunca talep topladı.

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Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Lila Kağıt borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

LİLA KAĞIT HİSSE FİYATI NE KADAR?

Lila Kağıt 37,39 TL fiyatıyla halka arz edildi.

Firmanın halka arzının büyüklüğü 4,48 Milyar TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı yüzde 15,25 olarak belirlendi.

Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Lila Kağıt borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

LİLA KAĞIT KAÇ LOT VERİR?

Lila Kağıt halka arzında paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak olup toplamda 120.000.000 adet lot dağıtılacak. T1 ile T2 bakiyeleri kullanılamayacak.

Lila Kağıt'ın halka arzda katılımcı sayısına göre vereceği tahmini lot sayısı;

- 2.1 Milyon katılım ~ 40 Lot (1495 TL)

- 2.5 Milyon katılım ~ 34 Lot (1271 TL)

- 2.9 Milyon katılım ~ 29 Lot (1084 TL)

- 3.3 Milyon katılım ~ 26 Lot (972 TL)

- 3.7 Milyon katılım ~ 23 Lot (859 TL)

- 4.1 Milyon katılım ~ 21 Lot (785 TL)

- 4.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (710 TL)

- 4.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (673 TL)

Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Lila Kağıt borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

LİLA KAĞIT HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Lila Kağıt halka arz sonuçları, talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından açıklanacak.

Buna göre, sonuçların 6 Mayıs Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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