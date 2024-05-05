Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Lila Kağıt borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için geri sayım başladı. SPK'dan onay alan Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş., 30 Nisan-2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde halka arz edildi. 37,39 TL hisse fiyatıyla halka arz olan şirket paylarının bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacağı belirtildi. Peki; Lila Kağıt halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Lila Kağıt (LILAK) borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar.