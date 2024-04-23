Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek? İşte o avantajlar ve fırsatlar...
Giriş Tarihi: 23.04.2024 12:45 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 13:49

Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek? İşte o avantajlar ve fırsatlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin himayesinde Irak, Türkiye, Katar ve BAE arasında Kalkınma Yolu Projesi'nde iş birliğine ilişkin 4'lü mutabakat zaptı imzalandı. Böylece Türkiye ve Irak arasındaki ticari ilişkiler Kalkınma Yolu Projesi ile gelişecek ve komşu ülkelerle ticaret hacmi artacak. Peki Orta Doğu ve Türkiye başta olmak üzere bölgesel ticareti canlandıracak Kalkınma Yolu Projesi'ndeki avantajlar ve fırsatlar neler olacak? İşte detaylar...

Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek? İşte o avantajlar ve fırsatlar...

Kalkınma Yolu Projesi'nde kritik viraj aşıldı. Başkan Erdoğan'ın Irak ziyareti kapsamında Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında 'Kalkınma Yolu Projesi Hakkında Ortak İş Birliği Mutabakat Zaptı' imzalandı. Peki Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek?

Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek? İşte o avantajlar ve fırsatlar...

KALKINMA YOLU PROJESİ'NİN İLK AYAĞINDA ÇALIŞMALAR HIZLA SÜRÜYOR

Orta Doğu'da bölgenin refah ve istikrarına katkı sunacak Kalkınma Yolu Projesi Türkiye-Irak arasında imzalandı. Bu kapsamda Orta Doğu'nun en büyük limanı olması hedeflenen ve 2025'te tamamlanması planlanan Irak'ın güneyindeki Basra kentinde yer alan Büyük Fav Limanı'nın inşası tüm hızıyla sürüyor. Kalkınma Yolu Projesi'nin ilk ayağı olan liman, aynı zamanda Fırat ve Dicle nehirlerinin denize dökülmeden önce birleştiği Şattülarap'ın ağzında yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek? İşte o avantajlar ve fırsatlar...

YENİ İPEK YOLU

Limandan başlayarak Divaniye, Necef, Kerbela, Bağdat ve Musul'dan geçerek Türkiye sınırına uzanacak demir yolu ve kara yolu hatlarını ihtiva eden projenin, Türkiye sınırından Mersin Limanı'na erişim sağlaması ve karayoluyla İstanbul üzerinden Avrupa'ya ulaşması öngörülüyor.

Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek? İşte o avantajlar ve fırsatlar...

Projenin geçtiği güzergahın tasarımını PEG Infrastructure isimli İtalyan şirketin yürüttüğü Kalkınma Yolu, Musul'dan sonra Ovaköy üzerinden Türkiye'ye giriş yapacak.

Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek? İşte o avantajlar ve fırsatlar...

BÖLGESEL TRANSİT MERKEZİ OLMA HEDEFİ

Büyük Fav Limanı'nı 1200 kilometre uzunluğundaki demir yolu ve otoyollarıyla Türkiye sınırına bağlayacak proje bölgesel ticaret açısından yeni bir kapı aralayacak.

SON DAKİKA