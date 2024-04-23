Giriş Tarihi: 23.04.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
13:49
Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek? İşte o avantajlar ve fırsatlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin himayesinde Irak, Türkiye, Katar ve BAE arasında Kalkınma Yolu Projesi'nde iş birliğine ilişkin 4'lü mutabakat zaptı imzalandı. Böylece Türkiye ve Irak arasındaki ticari ilişkiler Kalkınma Yolu Projesi ile gelişecek ve komşu ülkelerle ticaret hacmi artacak. Peki Orta Doğu ve Türkiye başta olmak üzere bölgesel ticareti canlandıracak Kalkınma Yolu Projesi'ndeki avantajlar ve fırsatlar neler olacak? İşte detaylar...