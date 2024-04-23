Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek? İşte o avantajlar ve fırsatlar...

KALKINMA YOLU PROJESİ'NİN İLK AYAĞINDA ÇALIŞMALAR HIZLA SÜRÜYOR

Orta Doğu'da bölgenin refah ve istikrarına katkı sunacak Kalkınma Yolu Projesi Türkiye-Irak arasında imzalandı. Bu kapsamda Orta Doğu'nun en büyük limanı olması hedeflenen ve 2025'te tamamlanması planlanan Irak'ın güneyindeki Basra kentinde yer alan Büyük Fav Limanı'nın inşası tüm hızıyla sürüyor. Kalkınma Yolu Projesi'nin ilk ayağı olan liman, aynı zamanda Fırat ve Dicle nehirlerinin denize dökülmeden önce birleştiği Şattülarap'ın ağzında yer alıyor.