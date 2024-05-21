Giriş Tarihi: 21.05.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
12:06
Mafyavari tutumlarla işgal edilen sahillere neşter!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda önceki gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sahil şeritlerine ilişkin bir çalışma yaptıklarını söyledi. Bakan Özhaseki "Denizler Halkındır" sloganının detaylarını paylaştı. Özhaseki, bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Artvin'den Hatay'a doğru bir hilal çizin, bütün kıyıları denetliyoruz. Mafyavari tutumlarla sahil şeritlerinde bazı bölgelerin işgal edildiğini görüyoruz. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.