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Haberler Fotohaber Mafyavari tutumlarla işgal edilen sahillere neşter!
Giriş Tarihi: 21.05.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 12:06

Mafyavari tutumlarla işgal edilen sahillere neşter!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda önceki gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sahil şeritlerine ilişkin bir çalışma yaptıklarını söyledi. Bakan Özhaseki "Denizler Halkındır" sloganının detaylarını paylaştı. Özhaseki, bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Artvin'den Hatay'a doğru bir hilal çizin, bütün kıyıları denetliyoruz. Mafyavari tutumlarla sahil şeritlerinde bazı bölgelerin işgal edildiğini görüyoruz. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.

Fatma GÖKSU
Mafyavari tutumlarla işgal edilen sahillere neşter!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bunun temel prensiplerini, altyapısını bir 15-20 gün oluşturacağız. ALO ihbar hattı kuracağız" diye konuştu. Özhaseki, yatların Mapa Şamandıra Sistemi ile denetim altına alacağını belirtti.

Mafyavari tutumlarla işgal edilen sahillere neşter!

MAFYAVARİ TUTUMLARLA İŞGAL EDİLMİŞ

Sahillerde yaşanan ihlallere karşı önlem aldıklarını ifade eden Bakan Özhaseki "Bir çalışma yapıyoruz. Artvin'den Hatay'a doğru bir hilal çizin, bütün kıyıları denetliyoruz. Mafyavari tutumlarla sahil şeritlerinde bazı bölgelerin işgal edildiğini görüyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Hukuk dışı yapıları, mevzuata aykırı tüm uygulamaları yani bütün kaçak yapıları yıkacağız" dedi.

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Mafyavari tutumlarla işgal edilen sahillere neşter!

ALO İHBAR HATTI KURULACAK

ALO ihbar hattı kuracaklarını belirten Bakan Özhaseki, "Vatandaş diyecek ki 'bizim burada denize ulaşmamızı şunları engelliyor'. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünde bir güç, Türk devletinin üstünde bir güç yoktur. Aksini düşünüp kaçak yapılar işletenlere hukuk ile cevap vereceğiz. Tüm kaçak yapıları temizleyip milletimizin sahillere, plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Ben bunu söyledim ya bana bir sürü ihbar geldi. 'Şurada siteler kuruldu' diyor. 'Bunlar zengin adamlar, oradan sahile inişimizi engelliyorlar' Hiç kimse merak etmesin. Devletimiz muktedirdir, üzerine düşeni yapacaktır. Bunun temel prensiplerini, altyapısını bir 15-20 gün oluşturalım. Nasıl hareket edeceğimiz, nasıl burada bir yol haritası izleyeceğimiz. Ondan sonra çıkıp devam edeceğiz. Yaz boyunca herkes bunlara şahit olacak" diye konuştu.

Mafyavari tutumlarla işgal edilen sahillere neşter!

AİLELER İŞGALCİLERLE NASIL MUHATAP OLSUN?

Koylardaki sahil işgallerine değinen Bakan Özhaseki, "Koylara 3-4 kişi çökmüş oraya büfeye benzer bir şey koymuş. Fahiş fiyata yiyecek içecek satmanın ötesinde şezlonglara dünya para istiyorlar. Ailesiyle tatile giden insanlar bu işgalcilerle nasıl muhatap olsunlar" diyerek tepki gösterdi.

Mafyavari tutumlarla işgal edilen sahillere neşter!

HUKUK DIŞI İŞ YAPISINA MÜSAADE YOK

Kimsenin hukuk dışı iş yapmasına müsaade etmeyecekleri gözyaşlarına bakmayacaklarını aktaran Bakan şunları söyledi: " Oraları temizleyeceğiz. Bir kısmını Kültür ve Turizm Bakanımızla yine konuştuk, halk plajları açacaklar. Tüm Türkiye'deki kıyılara bakan MÜÇEV adında bir kuruluşumuz var. Sahillerde sorumlu olduğu yerleri işletecek. Buralarda bir iki ihtiyaç mahali yapacağız. Denizlerimizin kirlenmesini önleyeceğiz. Ondan sonra vatandaş kendi ihtiyacını görür zaten. Yediğini, içtiğini alıyor, götürüyor, getiriyor."

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