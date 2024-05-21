Mafyavari tutumlarla işgal edilen sahillere neşter!

ALO İHBAR HATTI KURULACAK

ALO ihbar hattı kuracaklarını belirten Bakan Özhaseki, "Vatandaş diyecek ki 'bizim burada denize ulaşmamızı şunları engelliyor'. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünde bir güç, Türk devletinin üstünde bir güç yoktur. Aksini düşünüp kaçak yapılar işletenlere hukuk ile cevap vereceğiz. Tüm kaçak yapıları temizleyip milletimizin sahillere, plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Ben bunu söyledim ya bana bir sürü ihbar geldi. 'Şurada siteler kuruldu' diyor. 'Bunlar zengin adamlar, oradan sahile inişimizi engelliyorlar' Hiç kimse merak etmesin. Devletimiz muktedirdir, üzerine düşeni yapacaktır. Bunun temel prensiplerini, altyapısını bir 15-20 gün oluşturalım. Nasıl hareket edeceğimiz, nasıl burada bir yol haritası izleyeceğimiz. Ondan sonra çıkıp devam edeceğiz. Yaz boyunca herkes bunlara şahit olacak" diye konuştu.