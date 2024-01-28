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Haberler Fotohaber Malatya TOKİ evleri için çalşma! Deprem konutlarına giden yol...
Giriş Tarihi: 28.01.2024 13:33 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 13:33

Malatya TOKİ evleri için çalşma! Deprem konutlarına giden yol...

TOKİ evleri hızla yükselirken deprem konutlarına giden yollar için yol yapım ve asfalt çalışmaları devam ediyor.

AA
Malatya TOKİ evleri için çalşma! Deprem konutlarına giden yol...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Malatya'da, depremzedeler için inşa edilen TOKİ konutları için yol ve asfalt çalışması yapılıyor.

Malatya TOKİ evleri için çalşma! Deprem konutlarına giden yol...

Yeşilyurt Belediyesinin açıklamasına göre, Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilk etap konutlarının teslimatı için yakın zamanda kura çekimi yapılacak İkizce TOKİ konutlarında incelemelerde bulunarak, ekiplerden bölgede sürdürülen yol açma ve yenileme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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Malatya TOKİ evleri için çalşma! Deprem konutlarına giden yol...

TOKİ KONUTLARININ OLDUĞU BÖLGEDE YOĞUN ÇALIŞMA

Çınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremzede ailelere teslim edilmek üzere İkizce'de inşa edilen TOKİ konutlarının olduğu bölgede yoğun çalışma yürüttüklerini belirtti.

Malatya TOKİ evleri için çalşma! Deprem konutlarına giden yol...

8 BİN 799 KONUT...

İkizce Mahallesi'ne 8 bin 799 konutun yer aldığı TOKİ konutlarıyla yeni bir yaşam alanı kurulacağını aktaran Çınar, depremzede aileleri sıcak yuvalarına kavuşturmak için çalıştıklarını anlattı.

Malatya TOKİ evleri için çalşma! Deprem konutlarına giden yol...

"SAHA EKİPLERİ KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR"

İkizce TOKİ konutlarının olduğu bölgeye ulaşımı rahatlatmak için görevlendirilen ekiplerin gece gündüz çalıştığını belirten Çınar, şunları kaydetti:

"TOKİ konutlarımızın depremzede ailelerimize bir an önce teslim edilmesi için gerek ilgili müteahhit firmaya bağlı ekipler gerek belediyemizin saha ekipleri koordineli bir şekilde çalışıyor.

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