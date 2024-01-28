Malatya TOKİ evleri için çalşma! Deprem konutlarına giden yol...

"SAHA EKİPLERİ KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR"

İkizce TOKİ konutlarının olduğu bölgeye ulaşımı rahatlatmak için görevlendirilen ekiplerin gece gündüz çalıştığını belirten Çınar, şunları kaydetti:

"TOKİ konutlarımızın depremzede ailelerimize bir an önce teslim edilmesi için gerek ilgili müteahhit firmaya bağlı ekipler gerek belediyemizin saha ekipleri koordineli bir şekilde çalışıyor.