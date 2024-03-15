Malatyalı çift devlet desteği aldı! 12’ye katladı: %100’e varan hibeler...

5 OLAN BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISINI BU YIL İTİBARIYLA 60'A ÇIKARDI

Eşi Nebihe ile 2016 yılında Genç Çiftçi projesi desteklerinden faydalanan 41 yaşındaki Bilal Zincirkıran, aldığı 5 ineğin sütünü satmaya başladı.

2019 yılında Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından aldıkları ahır desteğiyle besi çiftliği kuran Zincirkıran, hayvan sayısını artırdı.

Genç Çiftçi projesi ile DAP desteklerini verimli şekilde kullanan Zincirkıran, 2016 yılında 5 olan büyükbaş hayvan sayısını bu yıl itibarıyla 60'a çıkardı.

Battalgazi ilçesinde besicilik yapan Bilal Zincirkıran, yaklaşık 16 yıldır hayvancılık yaptığını söyledi.

Eşiyle daha önce başkasının besi çiftliğinde çalıştıklarını vurgulayan Zincirkıran, şöyle konuştu:

"5 büyükbaş hayvanla başladık. Arsa vardı ama besi yoktu, sonrasında buraya ilk etapta ahır yaparak, beslediğimiz ineklerin sütünü satmaya başladık. Kapı kapı gezerek, sütü kendim pazarladım. Genç Çiftçi Projesi'nden yararlandım, bize 5 dişi büyükbaş hayvan verdiler, bunlardan 4'ü iki defa doğum yaptı. Hayvan sayıları artmaya başlayınca daha da gayretlendim."

DAP desteğiyle 50 büyükbaş kapasiteli açık besi inşa ettiğini anlatan Zincirkıran, "Proje desteğiyle 297 bin liraya burayı mal ettik. Yarısını devlet verdi, bu imkanı bize sağladı. Kiraladığım tarlalar var, 50 dönüm yoncayla 50 dönüm de silajlık mısır ekiyorum. Açıkçası bu işin temelini biz yaptık, çelik çatısını da devlet yaptı. En az 250 başlık bir besi çiftliği kurmayı amaçlıyorum." dedi.