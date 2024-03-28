MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ ÖDENECEK? 2024 Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

Milyonlarca memur, Ramazan Bayramı nedeniyle Nisan ayı maaşlarının yatacağı tarihi araştırıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı, 10 Nisan'da başlıyor. Normal şartlarda kamu kurumlarında çalışan memurların maaş ödemeleri her ayın 15'inde yatırılıyor. Memur maaşı ödeme tarihlerinin bayram sonrasına denk gelmesi sebebiyle "Memur maaşları erken yatar mı, 10 Nisan'dan önce ödenir mi?" sorusu yanıt arıyor. Konu ile ilgili gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki; Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman ödenecek?