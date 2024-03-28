MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ ÖDENECEK? 2024 Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 28.03.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
08:30
Memur maaşı ödeme tarihleri 2024 Ramazan Bayramı sebebiyle araştırılmaya başlandı. Yılın ilk dini bayramına sayılı günler kalırken memur maaşlarının bayram öncesi hesaplara yatma beklentisi oluştu. Bilindiği üzere memur maaşı ödemeleri her ayın 15'inde yapılıyor. Ramazan Bayramı ise 10 Nisan'da başlıyor. Bu sebeple kamu kurumu çalışanları Nisan aylıklarının öne çekilip çekilmeyeceğini merak ediyor. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak, erken ödenir mi? İşte detaylar...