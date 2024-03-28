Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ ÖDENECEK? 2024 Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 28.03.2024 08:30 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 08:30

MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ ÖDENECEK? 2024 Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

Memur maaşı ödeme tarihleri 2024 Ramazan Bayramı sebebiyle araştırılmaya başlandı. Yılın ilk dini bayramına sayılı günler kalırken memur maaşlarının bayram öncesi hesaplara yatma beklentisi oluştu. Bilindiği üzere memur maaşı ödemeleri her ayın 15'inde yapılıyor. Ramazan Bayramı ise 10 Nisan'da başlıyor. Bu sebeple kamu kurumu çalışanları Nisan aylıklarının öne çekilip çekilmeyeceğini merak ediyor. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak, erken ödenir mi? İşte detaylar...

MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ ÖDENECEK? 2024 Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

Milyonlarca memur, Ramazan Bayramı nedeniyle Nisan ayı maaşlarının yatacağı tarihi araştırıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı, 10 Nisan'da başlıyor. Normal şartlarda kamu kurumlarında çalışan memurların maaş ödemeleri her ayın 15'inde yatırılıyor. Memur maaşı ödeme tarihlerinin bayram sonrasına denk gelmesi sebebiyle "Memur maaşları erken yatar mı, 10 Nisan'dan önce ödenir mi?" sorusu yanıt arıyor. Konu ile ilgili gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki; Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman ödenecek?

MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ ÖDENECEK? 2024 Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

NİSAN AYI MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Diyanet dini günler takvimine göre bu yıl Ramazan Bayramı, 10-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek.

Bu sebeple memurlar, Nisan maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ ÖDENECEK? 2024 Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

Maaş ödemeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla yapıldığından bakanlık çalışanlarının idari izinli olması ön görülüyor.

Ancak Nisan ayı memur maaşı ödemelerinin bayramdan önce yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi sebebiyle ödemelerin bu tarihten önce yapılması bekleniyor.

Konuya dair resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ ÖDENECEK? 2024 Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bilindiği üzere memurlar her ayın 15'inde maaşlarını alıyor.

Yeni bir karar alınmadığı takdirde Nisan ayı memur maaşları, 15 Nisan 224 Pazartesi günü ödenecek.

MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ ÖDENECEK? 2024 Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı, ne zaman yatacak?

GEÇTİĞİMİZ YIL EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN YATIRILDI

2023 yılında Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14,16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan'da yatırıldı.

SON DAKİKA