Giriş Tarihi: 16.04.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
14:40
MEMUR TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA: 8,6 milyon vatandaşa yeni maaş! İşte hesaplama tablosu ve o tarih
Son dakika haberi: Memur zammı Ocak ayında yüzde 49,25 olarak belirlendi. Memur maaşları Temmuz ayında enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile yeniden artacak. Ocak-Haziran dönemi için en düşük memur maaşı yaklaşık 33 bin TL olarak uygulanıyor. Öte yandan TÜİK'in açıkladığı son verilere göre öğretmen, polis, hemşire, doktor ve mühendis dahil tüm meslek gruplarında memur maaş hesaplama tabloları netleşti. İşte kuruşu kuruşuna memur ve memur emeklisi maaşı hesapları ve milyonların merak ettiği o tarih...