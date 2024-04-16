MEMUR TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA: 8,6 milyon vatandaşa yeni maaş! İşte hesaplama tablosu ve o tarih

Ocak zammı ile birlikte en düşük memur maaşı 32 bin 860 liraya, ortalama memur maaşı da 25 bin 15 liradan 37 bin 220 liraya yükseldi. Yani ortalama olarak her memurun maaşı 12 bin 185 lira artmış olacak. 2023 Temmuz zammı öncesinde ortalama memur maaşı 14 bin lira civarında bulunuyordu.