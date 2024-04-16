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Haberler Fotohaber MEMUR TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA: 8,6 milyon vatandaşa yeni maaş! İşte hesaplama tablosu ve o tarih
Giriş Tarihi: 16.04.2024 14:40 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 14:40

MEMUR TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA: 8,6 milyon vatandaşa yeni maaş! İşte hesaplama tablosu ve o tarih

Son dakika haberi: Memur zammı Ocak ayında yüzde 49,25 olarak belirlendi. Memur maaşları Temmuz ayında enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile yeniden artacak. Ocak-Haziran dönemi için en düşük memur maaşı yaklaşık 33 bin TL olarak uygulanıyor. Öte yandan TÜİK'in açıkladığı son verilere göre öğretmen, polis, hemşire, doktor ve mühendis dahil tüm meslek gruplarında memur maaş hesaplama tabloları netleşti. İşte kuruşu kuruşuna memur ve memur emeklisi maaşı hesapları ve milyonların merak ettiği o tarih...

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MEMUR TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA: 8,6 milyon vatandaşa yeni maaş! İşte hesaplama tablosu ve o tarih

Son dakika haberleri: Memur maaşları her yıl 6 ayda bir enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile belirleniyor. Ocak 2024'te yüzde 29,78'lik enflasyon farkına ilaveten yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile memur maaş zammı yüzde 49,25 oldu. En düşük memur maaşı 32 bin 860 TL oldu. Temmuz ayında tüm maaşlar yeniden artacak.

MEMUR TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA: 8,6 milyon vatandaşa yeni maaş! İşte hesaplama tablosu ve o tarih

MEMUR MAAŞLARI ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME İLE ARTIYOR

Türkiye'de 3,7 milyon memur ve yaklaşık 2,5 milyon da memur emeklisi bulunuyor. 6 milyonu aşkın memurun maaşı Temmuz zammı ile yeniden belirlenecek. Ocak döneminde yüzde 37,57 olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme ilave edilince memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi.

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MEMUR TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA: 8,6 milyon vatandaşa yeni maaş! İşte hesaplama tablosu ve o tarih

Ocak zammı ile birlikte en düşük memur maaşı 32 bin 860 liraya, ortalama memur maaşı da 25 bin 15 liradan 37 bin 220 liraya yükseldi. Yani ortalama olarak her memurun maaşı 12 bin 185 lira artmış olacak. 2023 Temmuz zammı öncesinde ortalama memur maaşı 14 bin lira civarında bulunuyordu.

MEMUR TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA: 8,6 milyon vatandaşa yeni maaş! İşte hesaplama tablosu ve o tarih

3 TEMMUZ SAAT 10:00'DA MEMUR MAAŞ ZAMMI KESİNLEŞECEK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Temmuz saat 10:00'da Haziran ayı enflasyon rakamını açıklayacak. Bununla beraber 2024 yılının ilk yarısı için 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek.

  1. 6 aylık enflasyon rakamları hesaplanacak
  2. 6 aylık enflasyon rakamları SSK, Bağ-Kur emekli zammı olacak
  3. Memur enflasyon farkı hesaplanacak
  4. Memur zammı memur enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammı ile belirlenecek
MEMUR TEMMUZ ZAMMI SON DAKİKA: 8,6 milyon vatandaşa yeni maaş! İşte hesaplama tablosu ve o tarih

8,6 MİLYON VATANDAŞIN GELİRİ MEMUR MAAŞ ZAMMI İLE ARTACAK

3,7 milyon memur, 2,5 milyon memur emeklisi ile beraber 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşın geliri memur maaş zammı ile artacak. Yani doğrudan 8,6 milyon vatandaşın gözü kulacağı 3 Temmuz'da TÜİK'te olacak.

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