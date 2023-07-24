Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Memur toplu sözleşme zammı 2023 son dakika: 120 maddelik teklif açıklanıyor! 7. Dönem Kamu toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 24.07.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 09:43

Memur toplu sözleşme zammı 2023 son dakika: 120 maddelik teklif açıklanıyor! 7. Dönem Kamu toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman başlıyor?

Memur toplu sözleşme zammı 2023 son dakika haberi: 7. Dönem kamu toplu iş sözleşmesi için görüşmeler başlıyor. 24 Temmuz bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı ile birlikte masaya gelmesi beklenen konu hakkında milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü ortaya çıkacak kararda olacak. Toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman başlıyor belli oldu. Memur-SEN ve Bakan Vedat Işıkhan başkanlığındaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 120 maddelik teklifi değerlendirecek. Zam oranı ve sosyal haklar belli olacak. İşte, 7. Kamu toplu sözleşme hakkında merak edilenler…

Memur toplu sözleşme zammı 2023 son dakika: 120 maddelik teklif açıklanıyor! 7. Dönem Kamu toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman başlıyor?

Memur toplu sözleşme zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca memurun gündemindeki yerini alan toplu iş sözleşmesi 7. Dönem için belirlenecek. Sözleşme kapsamında memur maaşları ve sosyal haklar değerlendirilecek. Toplu sözleşme görüşmeleri Kabine Toplantısı ile birlikte gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu için en önemli gündem ekonomi olacak. 7. Kamu toplu sözleşme talepleri ve son durum…

Memur toplu sözleşme zammı 2023 son dakika: 120 maddelik teklif açıklanıyor! 7. Dönem Kamu toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman başlıyor?

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR!

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos tarihinde başlayacak. Maaş artışı, kira yardımı gibi çalışmaların olduğu aktarılan 120 maddelik teklif Memur-SEN tarafından 24 Temmuz Pazartesi (bugün) paylaşılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Memur toplu sözleşme zammı 2023 son dakika: 120 maddelik teklif açıklanıyor! 7. Dönem Kamu toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman başlıyor?

Bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı ile teklifin masada olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sona ereceği düşünülen Kabine Toplantısı ardından kararları açıklayacak Başkan Erdoğan'dan konuyla ilgili açıklama gelmesi de beklenenler arasında.

Memur toplu sözleşme zammı 2023 son dakika: 120 maddelik teklif açıklanıyor! 7. Dönem Kamu toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman başlıyor?

MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR, NASIL HESAPLANIR?

2024-2025 yıllarında Memurların mali ve sosyal haklarını belirleyecek toplu sözleşme milyonlarca memurun gündemindeki yerini aldı.

Memur-SEN tarafından paylaşılacak 120 maddelik teklif sonrası görüşmeler 1 ay sürecek. Sözleşme, Ağsutos ayı boyunca yapılacak görüşmeler sonrası netleşecek.

Memur toplu sözleşme zammı 2023 son dakika: 120 maddelik teklif açıklanıyor! 7. Dönem Kamu toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman başlıyor?

120 MADDELİK TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFİ BEKLENİYOR!

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul 120 maddelik sözleşme kapsamında şu sözlere yer verdi:

Maaş artış oranlarının yanında memurlara kira yardımının verilmesi, önemsediğimiz tekliflerimiz arasında. Kamu çalışanlarının aileleriyle huzur ve refah içerisinde yaşaması için bu teklifte ısrarcıyız. Bununla birlikte 1. dereceye yükselen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dile getirdiği en düşük memur maaşının, en düşük kamu işçisinin ücretinden düşük olmaması gibi konuları masaya taşıyacağız.

SON DAKİKA