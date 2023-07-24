Giriş Tarihi: 24.07.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 09:43

Memur toplu sözleşme zammı 2023 son dakika: 120 maddelik teklif açıklanıyor! 7. Dönem Kamu toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman başlıyor?

Memur toplu sözleşme zammı 2023 son dakika haberi: 7. Dönem kamu toplu iş sözleşmesi için görüşmeler başlıyor. 24 Temmuz bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı ile birlikte masaya gelmesi beklenen konu hakkında milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü ortaya çıkacak kararda olacak. Toplu sözleşme görüşmeleri ne zaman başlıyor belli oldu. Memur-SEN ve Bakan Vedat Işıkhan başkanlığındaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 120 maddelik teklifi değerlendirecek. Zam oranı ve sosyal haklar belli olacak. İşte, 7. Kamu toplu sözleşme hakkında merak edilenler…