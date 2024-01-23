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Haberler Fotohaber Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihleri 2024: 4C maaş ödeme takvimiyle memur maaş farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 23.01.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 11:15

Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihleri 2024: 4C maaş ödeme takvimiyle memur maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar belli oldu. Enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile Ocak-Haziran dönemi zam oranı yüzde 49,25 olurken en düşük maaş 32 bin lirayı geçti. Memur maaş farkı ne zaman yatacak 2024 sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Memur maaşı zam farkı ödeme tarihi Ocak 2024 için araştırmalar sürüyor. Peki; memur ve emeklisinin maaş farkı ne zaman yatacak, ayın kaçında? 14 günlük fark ne zaman ödenecek? İşte, 4C memur emeklisi maaş farkları ödeme tarihlerinde son durum…

Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihleri 2024: 4C maaş ödeme takvimiyle memur maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur ve memur emekli maaş farkı ödeme tarihlerindeki son durum araştırılıyor. 15 milyon 600 bin emekli ve 4 milyon memur ocak maaşlarını zamlı olarak aldı. Ocak ayı maaşlarını alan memurlar 14 günlük farkın yatıp yatmadığını kontrol ediyor. 4C emekli sandığı maaşı ödeme tarihleri belli oldu. Peki, memur ve emeklisi maaşı zam farkı ne zaman verilecek, bu ay yatar mı? İşte, detaylı bilgiler.

Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihleri 2024: 4C maaş ödeme takvimiyle memur maaş farkları ne zaman yatacak?

OCAK AYI MAAŞLARI YATIRILDI!
Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam alıyorlar. Memurlar, 15 Ocak 2024 itibarıyla yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak.

Buna göre; Zamlı memur maaşları 15 Ocak 2024 Pazartesi günü itibarıyla hesaplara yatırıldı.

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Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihleri 2024: 4C maaş ödeme takvimiyle memur maaş farkları ne zaman yatacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı ödeme tarihleri araştırılıyor. Memur ve memur emeklileri ve emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Ocak dönemi zam farkları 15 Ocak'tan itibaren ödenmeye başlayacağı belirlenmişti.

Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihleri 2024: 4C maaş ödeme takvimiyle memur maaş farkları ne zaman yatacak?

MEMUR MAAŞ FARKI NEREYE YATAR, NASIL SORGULANIR?
Memur maaş farkları her yıl Ocak ve Temmuz ayında banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerden çekilebiliyor.

Memurlar maaşlarını aldıkları bankaların müşteri hizmetleri aracılığıyla sorgulama işlemi yapabiliyor. Ayrıca bankanın mobil uygulaması üzerinden yapılan ödemenin toplam miktarı sorgulanarak maaş farkının yatıp yatmadığı kontrol edilebilir.

Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihleri 2024: 4C maaş ödeme takvimiyle memur maaş farkları ne zaman yatacak?

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

maaşlarını alırlar.

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