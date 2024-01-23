Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihleri 2024: 4C maaş ödeme takvimiyle memur maaş farkları ne zaman yatacak?

Memur ve memur emekli maaş farkı ödeme tarihlerindeki son durum araştırılıyor. 15 milyon 600 bin emekli ve 4 milyon memur ocak maaşlarını zamlı olarak aldı. Ocak ayı maaşlarını alan memurlar 14 günlük farkın yatıp yatmadığını kontrol ediyor. 4C emekli sandığı maaşı ödeme tarihleri belli oldu. Peki, memur ve emeklisi maaşı zam farkı ne zaman verilecek, bu ay yatar mı? İşte, detaylı bilgiler.