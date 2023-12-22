MEMUR ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Son enflasyona göre hesaplandı! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaş zammı 2024 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Zamlı aylıklar için geri sayım devam ediyor. 5 aylık enflasyon farkına göre memur zam oranı yüzde 45 olarak hesaplandı. Net rakamlar ise Aralık ayı enflasyon oranı ile belli olacak. Teknik ve bütçede kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilirken meslek meslek memur maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Enflasyon rakamları yanı sıra refah payı da gelirlerin artmasında etkili olacak. Peki; En düşük memur maaşı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Ocak memur zammı son dakika gelişmeleri…