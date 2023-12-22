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Haberler Fotohaber MEMUR ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Son enflasyona göre hesaplandı! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.12.2023 14:33 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 14:33

MEMUR ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Son enflasyona göre hesaplandı! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaş zammı 2024 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Zamlı aylıklar için geri sayım devam ediyor. 5 aylık enflasyon farkına göre memur zam oranı yüzde 45 olarak hesaplandı. Net rakamlar ise Aralık ayı enflasyon oranı ile belli olacak. Teknik ve bütçede kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilirken meslek meslek memur maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Enflasyon rakamları yanı sıra refah payı da gelirlerin artmasında etkili olacak. Peki; En düşük memur maaşı ne kadar kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Ocak memur zammı son dakika gelişmeleri…

MEMUR ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Son enflasyona göre hesaplandı! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı hesapları ve tahminleri yeni yıla sayılı günler kala gündemdeki sıcaklığını artırdı. Bilindiği üzere memur ve emekli maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. En düşük memur maaşı 2024 Ocak zammı ile değişecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verileri ile hesaplanan memur zam oranı için geriye yalnızca bir veri kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde vatandaşları enflasyona ezdirmeyecek şekilde çalışmalar yürütülürken binlerce memur, maaş hesaplama işlemlerine başladı. Peki; meslek meslek en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 Memur maaş zammı hesaplama tablosu ve son durum.

MEMUR ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Son enflasyona göre hesaplandı! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

OCAKTA MEMURLARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekliler ve memurlar Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Zam oranları 6 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanıyor. Memur maaşları enflasyon zammı yanı sıra toplu sözleşme zammı ile artış yaşıyor.

Ağustos ayında belirlenen yeni toplu sözleşme zammı yüzde 15 oldu.

5 verinin netleştiği enflasyonda yılsonu beklentisi de belli oldu. Son veri için geri sayım başladı. İşte son verilere göre memur zammı hesaplama tablosu ve son gelişmeler:

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MEMUR ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Son enflasyona göre hesaplandı! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

BAKAN ŞİMŞEK'TEN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN KALICI REFAH MESAJI!

6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek emekli ve memur zammı için geri sayım başlarken iki bakanlıkta çalışmalar sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek artışta tek haneli enflasyonun önemine dikkat çekti.

Asgari ücret, memur ve emekli zammı üzerinde etkili olan enflasyonun düşmesine yönelik açıklamalar şöyle kaydedildi:

MEMUR ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Son enflasyona göre hesaplandı! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

"Orta Vadeli Program (OVP), makrofinansal istikrarı sağlamak için hazırlandı ve son birkaç ayda çok ciddi ilerleme kaydettik. Güçlü bir makroekonomik politika çerçevemiz ve yapısal reform gündemimiz var. Uyguladığımız sağlıklı politikalara cevaben Türkiye'ye yatırımcı güveninin geri gelmeye başladığını görüyoruz. Türkiye'nin kredi risk primi (CDS), mayıs ayındaki 700 baz puan seviyelerinden 400 baz puanın altına indi.

Türkiye'nin risk primi neredeyse yarıya inmiş durumda yani yatırımcı güveni geri geliyor, bu da sermaye girişine yol açacak. Reformlarımızı kararlı bir şekilde uyguladıkça ülkemize daha fazla yatırımcıyı çekecek ve böylece kalıcı makrofinansal istikrara ulaşacağız. Birincil önceliğimiz, fiyat istikrarını sağlayıp enflasyonu tek haneli rakamlara indirgemek."

MEMUR ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Son enflasyona göre hesaplandı! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL?

CEVDET YILMAZ'DAN MEMUR MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur maaş zammı ile ilgili açıklama. TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, özellikle memur ve emeklilerin maaşları ile ilgili şu cümlelere yer verdi;

"İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Memur emeklisi ile ilgili şöyle bir durum var. Toplu sözleşme gereği alacağı bir fark var. Enflasyon farkı var. Aldığı bir artış var ve enflasyon farkı var. Yüzde 50 civarında bir artış olacak. Bu da çok ciddi bir artış. Bu da gelecek yıl öngördüğümüz enflasyonun çok üzerinde bir artış. Yüzde 50 civarında bir artış olacak memur ve memur emeklisi için."

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