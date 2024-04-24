Merkez Bankası faiz kararı ne olur? 16 ekonomist faiz kararı beklentisini duyurdu

Yılın 4. faiz kararı için nefesler tutuldu. Tüm gözler Nisan 2024 Merkez Bankası faiz kararı açıklamasına çevirildi. 'Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, Merkez Bankası faiz kararı ne olur' soruları ise yanıt buldu. İşte tüm detaylar...