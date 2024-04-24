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Haberler Fotohaber Merkez Bankası faiz kararı ne olur? 16 ekonomist faiz kararı beklentisini duyurdu
Giriş Tarihi: 24.04.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 11:11

Merkez Bankası faiz kararı ne olur? 16 ekonomist faiz kararı beklentisini duyurdu

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Mart ayında Merkez Bankası, 500 baz puanlık artışla faiz oranını yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltti. Yarın Nisan ayı faiz kararı açıklanacak. Bununla beraber piyasalar tarafından 'Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklentisi' soruları merak ediliyor. 16 ekonomistin faiz kararı beklentisi belli oldu. İşte tüm detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı ne olur? 16 ekonomist faiz kararı beklentisini duyurdu

Yılın 4. faiz kararı için nefesler tutuldu. Tüm gözler Nisan 2024 Merkez Bankası faiz kararı açıklamasına çevirildi. 'Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, Merkez Bankası faiz kararı ne olur' soruları ise yanıt buldu. İşte tüm detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı ne olur? 16 ekonomist faiz kararı beklentisini duyurdu

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı tarihi belli oldu. Kurul, 25 Nisan 2024'de toplanacak. Merkez Bankası faiz kararı ise saat 14.00'te açıklanacak.

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Merkez Bankası faiz kararı ne olur? 16 ekonomist faiz kararı beklentisini duyurdu

MART AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası mart ayında güçlü sıkı para politikası adımı attı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası politika faizi yüzde 45 düzeyinden 5 puanlık artışla yüzde 50'ye yükseldi.

Merkez Bankası faiz kararı ne olur? 16 ekonomist faiz kararı beklentisini duyurdu

İŞTE 16 EKONOMİSTİN FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

AA Finans'ın TCMB'nin 25 Nisan Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Merkez Bankası faiz kararı ne olur? 16 ekonomist faiz kararı beklentisini duyurdu

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 50 ile yüzde 55 arasında yer aldı.

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