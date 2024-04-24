Giriş Tarihi: 24.04.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
11:11
Merkez Bankası faiz kararı ne olur? 16 ekonomist faiz kararı beklentisini duyurdu
Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Mart ayında Merkez Bankası, 500 baz puanlık artışla faiz oranını yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltti. Yarın Nisan ayı faiz kararı açıklanacak. Bununla beraber piyasalar tarafından 'Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklentisi' soruları merak ediliyor. 16 ekonomistin faiz kararı beklentisi belli oldu. İşte tüm detaylar...