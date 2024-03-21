Giriş Tarihi: 21.03.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
10:09
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oluyor! 21 Mart TCMB faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Son dakika haberi: Yılın 3. faiz kararı için nefesler tutuldu. 'Merkez Bankası faiz kararı ne olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını artırdı. Bugün TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında PPK kararı belli olacak. Politika faizi yüzde 45 düzeyinde bulunuyor. Yerli yabancı ekonomistlerin faiz kararı beklentisi belli oldu. Merkez Bankası toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...