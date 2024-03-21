MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oluyor! 21 Mart TCMB faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Drimal, bununla birlikte olasılıkların 250 veya 500 baz puanlık başka bir faiz artışına doğru kaydığını aktardı. Şu an için TCMB'nin politika faizini 2024'ün geri kalanında yüzde 45'te sabit bırakabileceğini dile getiren Drimal, 2025'in ilk çeyreğinde ise 500 baz puanlık bir indirim gelebileceğini vurguladı.

Drimal, "TL için kısa vadeli görünümün negatif ancak cari işlemler hesabındaki iyileşmenin ve beklenen yabancı para girişlerin hala muhtemel olduğunu görüyoruz. Bunlar da TL'nin 2. ve 3. çeyrekte güçlenmesine yol açabilir" değerlendirmesini yaptı.