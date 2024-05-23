MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Açıklanıyor! Yılın 5. TCMB faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 23.05.2024 08:35
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
08:35
Son dakika haberi: Merkez Bankası faiz kararı Mayıs 2024 için nefesler tutuldu. Fatih Karahan başkanlığında yapılacak PPK toplantısı sonrası yılın 5. faiz kararı belli olacak. Nisan ayında politika faizi yüzde 50 düzeyinde sabit bırakıldı. Bakan Mehmet Şimşek, enflasyonun Mayıs ayında zirveye ulaşmasının ardından yaz aylarında çok hızlı bir şekilde düşeceğine vurgu yaptı. Bununla beraber piyasalarda 'Mayıs ayında Merkez Bankası faiz kararı beklentisi, ne olur' soruları merak ediliyor. İşte ekonomistlerin faiz kararı beklentisi...