Mesafeler kısalıyor kapasite artıyor! Bakan Uraloğlu açıkladı: İki Büyükşehir arasına yeni otoyol geliyor

"TÜRKİYE'DE KULLANILAN CEP TELEFONLARIN YÜZDE 11'İ 5G'YE UYUMLU"

Uraloğlu, 5G'ye geçişe ilişkin çalışmaların da yerli imkanlarla devam ettiğini belirterek, "Şu anda Türkiye'de kullanılan cep telefonlarının sadece yüzde 11'i 5G'ye uyumlu. Yani bu süreci doğru yönetmemiz gerekir. Türkiye'nin ihtiyacı olduğu noktada biz bunu ülkemize getirmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türksat 6A uydusunun fırlatılmasına yönelik hazırlıklara ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, martta yer teslimi yapılacağını dile getirdi. Uraloğlu, haziranda da uydunun yörüngesine gönderileceğini söyledi.

Türksat 6A uydusunun Afrika ve Orta Doğu'da ilave alanları da kapsayacağını aktaran Uraloğlu, "Kapsadığı ülkelerdeki operatörlere ve yayıncılara bu ürünü satıyoruz. Oradan bir maddi beklenti var. Bir de bunlar stratejik ürünler. Yani siz böyle bir ürünü bir ülkeye sattığınız zaman siyasi olarak da ilişkilerinizi geliştiriyorsunuz. Ayrıca, Türk kanallarının izlenmesini teşvik edebiliyorsunuz." dedi.