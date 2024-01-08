Giriş Tarihi: 08.01.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
12:06
Mesafeler kısalıyor kapasite artıyor! Bakan Uraloğlu açıkladı: İki Büyükşehir arasına yeni otoyol geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul ile Ankara arasında taşıt trafiğinin artma eğiliminde olduğuna dikkati çekerek, "İstanbul ile Ankara arasında gelecek yıllar için bize mutlaka yeni bir otoyol lazım. Daha kısa gidecek bir tren hattı da lazım. Ankara'dan başlayıp Ayaş, Beypazarı, Nallıhan üzerinden Akyazı'ya kadar giden 276 kilometrelik bir otoyolu projelendirmeye başladık. Bunu bitirdiğimiz zaman hem daha kısa bir güzergahtan seyahat edeceğiz hem de kapasitemiz artmış olacak. Biz demir yolunu biraz daha önceliyoruz. Onun için bir projemiz daha var. Bunun proje çalışmalarına başladık." ifadelerini kullandı.