META’ya rekor ceza! Her gün artmaya devam edecek! Rekabet Kurulu Whatsapp için uyardı

META tarafından, bu güncellenmenin Türkiye'de yürürlüğe girmeyeceği ve halihazırda güncellenen versiyona onay vermiş kullanıcılar da dahil olmak üzere tüm kullanıcıların WhatsApp'ı tam işlevsellikle kullanmaya devam edebilecekleri, bu kapsamda Türkiye'deki kullanıcıların söz konusu güncellemeye onay vermelerini talep eden bildirimler almayacakları da belirtilmişti.