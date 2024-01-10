Giriş Tarihi: 10.01.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
14:46
META'ya rekor ceza! Her gün artmaya devam edecek! Rekabet Kurulu Whatsapp için uyardı
Rekabet Kurulu, META'nın 2021 yılında WhatsApp kullanıcılarına yazılım güncellemesiyle getirilen veri paylaşım zorunluluğuna yönelik başlatılan soruşturmayı sonuçlandırdı. Kurul, söz konusu uygulamayı kaldırması için META'ya süre tanıdı. O süreçte şirketin bu konuda Kurul'a sunduğu çözüm önerileri yeterli bulunmadı. Bunun üzerine Rekabet Kurulu 12 Aralık 2023'ten itibaren uygulanacak şekilde şirkete günlük 4,8 milyon lira veri güvenliği cezası kesilmesine karar verdi. Bugün itibarıyla para cezası 140 milyon lirayı aşarken, ceza tutarı her gün artmaya devam edecek.