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Haberler Fotohaber META'ya rekor ceza! Her gün artmaya devam edecek! Rekabet Kurulu Whatsapp için uyardı
Giriş Tarihi: 10.01.2024 14:42 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 14:46

META'ya rekor ceza! Her gün artmaya devam edecek! Rekabet Kurulu Whatsapp için uyardı

Rekabet Kurulu, META'nın 2021 yılında WhatsApp kullanıcılarına yazılım güncellemesiyle getirilen veri paylaşım zorunluluğuna yönelik başlatılan soruşturmayı sonuçlandırdı. Kurul, söz konusu uygulamayı kaldırması için META'ya süre tanıdı. O süreçte şirketin bu konuda Kurul'a sunduğu çözüm önerileri yeterli bulunmadı. Bunun üzerine Rekabet Kurulu 12 Aralık 2023'ten itibaren uygulanacak şekilde şirkete günlük 4,8 milyon lira veri güvenliği cezası kesilmesine karar verdi. Bugün itibarıyla para cezası 140 milyon lirayı aşarken, ceza tutarı her gün artmaya devam edecek.

META’ya rekor ceza! Her gün artmaya devam edecek! Rekabet Kurulu Whatsapp için uyardı

Rekabet Kurulu, WhatsApp kullanıcılarına yazılım güncellemesiyle getirilen veri paylaşım zorunluluğunun kaldırılması için META'ya tanıdığı sürenin dolması üzerine, şirkete 12 Aralık 2023'ten itibaren uygulanacak şekilde günlük 4,8 milyon lira para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

META’ya rekor ceza! Her gün artmaya devam edecek! Rekabet Kurulu Whatsapp için uyardı

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Rekabet Kurulu, 2021 yılında WhatsApp kullanıcılarına yazılım güncellemesiyle getirilen veri paylaşım zorunluluğuna yönelik başlatılan soruşturmayla, META'nın Türkiye'de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin META'nın diğer hizmetlerinde kullanımına son vermesi ve bu hususu tüm kullanıcılarına bildirmesine ilişkin geçici tedbir kararı almıştı.

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META’ya rekor ceza! Her gün artmaya devam edecek! Rekabet Kurulu Whatsapp için uyardı

META tarafından, bu güncellenmenin Türkiye'de yürürlüğe girmeyeceği ve halihazırda güncellenen versiyona onay vermiş kullanıcılar da dahil olmak üzere tüm kullanıcıların WhatsApp'ı tam işlevsellikle kullanmaya devam edebilecekleri, bu kapsamda Türkiye'deki kullanıcıların söz konusu güncellemeye onay vermelerini talep eden bildirimler almayacakları da belirtilmişti.

META’ya rekor ceza! Her gün artmaya devam edecek! Rekabet Kurulu Whatsapp için uyardı

META'ya 346 milyon lira para cezası verilen soruşturmanın sonucunda, şirketin veri birleştirme yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği de tespit edildi. META'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli yarattığı belirlenmişti.

META’ya rekor ceza! Her gün artmaya devam edecek! Rekabet Kurulu Whatsapp için uyardı

Ayrıca META'ya, ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesi için yükümlülükler getirildi, ilk aşamada ihlali sonlandırmak için alacağı tedbirleri 9 Aralık 2023 tarihine kadar Rekabet Kurumuna bildirmesi istendi.

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