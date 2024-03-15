Giriş Tarihi: 15.03.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
10:18
'Milli Enerji'de tam gaz! O ilimizde petrol heyecanı! İstihdam yaratacak, ekonomiye katkı sağlayacak
Türkiye, Milli Enerji Hamlesinde tam gaz ilerleyişini sürdürüyor. Türkiye Yüzyılı'na damga vuran petrol ve doğal gaz keşiflerinde yeni rotalar belirlenerek Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı azaltılıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), yaklaşık 95 milyon TL yatırımla Adana'nın Karaisalı ilçesinde bulunan ruhsatlı sahada 10 sondaj kuyusu açıyor. Açılan kuyularda petrol aranacak.