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Haberler Fotohaber 'Milli Enerji'de tam gaz! O ilimizde petrol heyecanı! İstihdam yaratacak, ekonomiye katkı sağlayacak
Giriş Tarihi: 15.03.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 10:18

'Milli Enerji'de tam gaz! O ilimizde petrol heyecanı! İstihdam yaratacak, ekonomiye katkı sağlayacak

Türkiye, Milli Enerji Hamlesinde tam gaz ilerleyişini sürdürüyor. Türkiye Yüzyılı'na damga vuran petrol ve doğal gaz keşiflerinde yeni rotalar belirlenerek Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı azaltılıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), yaklaşık 95 milyon TL yatırımla Adana'nın Karaisalı ilçesinde bulunan ruhsatlı sahada 10 sondaj kuyusu açıyor. Açılan kuyularda petrol aranacak.

MURAT KARAMAN
’Milli Enerji’de tam gaz! O ilimizde petrol heyecanı! İstihdam yaratacak, ekonomiye katkı sağlayacak

Türkiye Yüzyılı'na petrol ve doğal gaz keşifleri damga vuruyor.

’Milli Enerji’de tam gaz! O ilimizde petrol heyecanı! İstihdam yaratacak, ekonomiye katkı sağlayacak

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için Karedeniz ve Güneydoğu Anadolu'da önemli operasyonlara imza atılıyor.

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’Milli Enerji’de tam gaz! O ilimizde petrol heyecanı! İstihdam yaratacak, ekonomiye katkı sağlayacak

10 SONDAJ KUYUSU AÇILIYOR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), yaklaşık 95 milyon TL yatırımla Adana'nın Karaisalı ilçesinde bulunan ruhsatlı sahada 10 sondaj kuyusu açarak petrol arayacak. TPAO Karaisalı'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden (MAPEG) alınan 297 hektarlık ruhsatlı alanda 10 adet petrol arama ve üretim kuyusu açılacak.

’Milli Enerji’de tam gaz! O ilimizde petrol heyecanı! İstihdam yaratacak, ekonomiye katkı sağlayacak

2 BİN 500 METREYE KADAR İNİLMESİ PLANLANIYOR

Proje çerçevesinde döner sondaj yöntemi uygulanacak olup, sıra ile açılacak sondaj kuyularında en fazla 2 bin 500 metreye kadar inilmesi planlanıyor.

’Milli Enerji’de tam gaz! O ilimizde petrol heyecanı! İstihdam yaratacak, ekonomiye katkı sağlayacak

50 KİŞİLİK İSTİHDAM

Arazi hazırlık aşamasında 25 kişinin ve petrol arama faaliyetlerinde 50 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

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