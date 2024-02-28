Mogan Enerji halka arz tarihi, hisse fiyatı ve kodu: Mogan Enerji halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, kodu ne?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre Şubat ayında halka arz olan şirketlerden sonuncusu Mogan Enerji oldu. Mogan Enerji halka arz talep toplama tarihi, hisse fiyatı ve kodu netleşti. Yapılan açıklamaya göre şirket, toplamda 262,635,000 lot dağıtımında bulunacak olup 11,33 TL'den talep toplayacak. Halka açıklık oranı ise yüzde 8,61 olacak. Peki; Mogan Enerji halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var? İşte, Mogan Enerji halka arz ne zaman sorusunun yanıtı ve konu hakkında detaylı bilgiler…