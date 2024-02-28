Giriş Tarihi: 28.02.2024 07:57
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
07:57
Mogan Enerji halka arz tarihi, hisse fiyatı ve kodu: Mogan Enerji halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, kodu ne?
Mogan Enerji ne zaman halka arz oluyor sorusu yatırımcılar tarafından yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayı ile halka açılan şirketin hisse fiyatı, olası lot dağıtım sayıları, kodu ve borsa işlem tarihi araştırılıyor. Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. halka arzında kişi başına düşecek pay oranı merak ediliyor. Bu kapsamda Mogan Enerji kaç lot verir, hisse kodu ve fiyatı nedir sorusu gündemde. Halka arz büyüklüğü 2,97 Milyar TL olarak belirlenen şirket, toplamda 262,635,000 lot dağıtımı yapacak. Peki; Mogan Enerji halka arz borsada ne zaman işlem görecek, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte detaylar…