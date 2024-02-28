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Haberler Fotohaber Mogan Enerji halka arz tarihi, hisse fiyatı ve kodu: Mogan Enerji halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, kodu ne?
Giriş Tarihi: 28.02.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 07:57

Mogan Enerji halka arz tarihi, hisse fiyatı ve kodu: Mogan Enerji halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, kodu ne?

Mogan Enerji ne zaman halka arz oluyor sorusu yatırımcılar tarafından yanıt arıyor. Sermaye Piyasası Kurulu SPK onayı ile halka açılan şirketin hisse fiyatı, olası lot dağıtım sayıları, kodu ve borsa işlem tarihi araştırılıyor. Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. halka arzında kişi başına düşecek pay oranı merak ediliyor. Bu kapsamda Mogan Enerji kaç lot verir, hisse kodu ve fiyatı nedir sorusu gündemde. Halka arz büyüklüğü 2,97 Milyar TL olarak belirlenen şirket, toplamda 262,635,000 lot dağıtımı yapacak. Peki; Mogan Enerji halka arz borsada ne zaman işlem görecek, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte detaylar…

Mogan Enerji halka arz tarihi, hisse fiyatı ve kodu: Mogan Enerji halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, kodu ne?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre Şubat ayında halka arz olan şirketlerden sonuncusu Mogan Enerji oldu. Mogan Enerji halka arz talep toplama tarihi, hisse fiyatı ve kodu netleşti. Yapılan açıklamaya göre şirket, toplamda 262,635,000 lot dağıtımında bulunacak olup 11,33 TL'den talep toplayacak. Halka açıklık oranı ise yüzde 8,61 olacak. Peki; Mogan Enerji halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var? İşte, Mogan Enerji halka arz ne zaman sorusunun yanıtı ve konu hakkında detaylı bilgiler…

Mogan Enerji halka arz tarihi, hisse fiyatı ve kodu: Mogan Enerji halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, kodu ne?

MOGAN ENERJİ HALEP TOPLAMA TARİHLERİ || MOGAN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. halka arzına onay verdi. Mogan Enerji talep toplama tarihleri de belli oldu.

Mogan Enerji halka arzında, 28-29 Şubat-1 Mart 2024 tarihlerinde üç gün süreyle talep toplanacak.

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Mogan Enerji halka arz tarihi, hisse fiyatı ve kodu: Mogan Enerji halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, kodu ne?

MOGAN ENERJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Mogan Enerji halka arzında 1 TL değerli nominal paylar, 11,33 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Ek pay satışı yapılmayacak.

Firmanın halka arzının büyüklüğü 2 milyar 976 milyon TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı yüzde 8,61 olarak belirlendi.

Mogan Enerji halka arz tarihi, hisse fiyatı ve kodu: Mogan Enerji halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, kodu ne?

MOGAN ENERJİ BORSA KODU NE?

Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Mogan Enerji 'MOGAN' Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

İşlem sonrası şirketin çıkarılmış sermayesi 2.230.000.000 TL'den 2.440.108.000 TL'ye yükseltilecek.

Mogan Enerji halka arz tarihi, hisse fiyatı ve kodu: Mogan Enerji halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, kodu ne?

MOGAN ENERJİ KAÇ LOT VERİR?

Yaklaşık 4 milyon yatırımcının katılması beklenen bu halka arzda, kişi başı 47 lot ile 532 TL ya da kişi başı 51 lot ile 577 TL değerinde pay düşebilir.

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