MOTORİN FİYATI SON DAKİKA 31 EKİM 2023: Akaryakıt fiyatları değişti! Motorine indirim mi geldi, ne kadar oldu, kaç TL? İl il güncel motorin fiyatları

Giriş Tarihi: 31.10.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 07:50

Motorin fiyatı son dakika indirim zam haberleri ile yakından takip ediliyor. Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İsrail-Filistin çatışması nedeniyle petrol fiyatları artmış ve bu da akaryakıt zam haberlerini beraberinde getirmişti. Bu noktada ''Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, indirim, zam var mı?'' sorularına yanıt aranırken yeni bir gelişme yaşandı. Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber geldi. Motorine indirim yolda! Peki; Motorin fiyatı ne kadar oldu, litresi kaç TL, indirim mi geldi? İşte 31 Ekim 2023 Salı güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları son durum…