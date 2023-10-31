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Haberler Fotohaber MOTORİN FİYATI SON DAKİKA 31 EKİM 2023: Akaryakıt fiyatları değişti! Motorine indirim mi geldi, ne kadar oldu, kaç TL? İl il güncel motorin fiyatları
Giriş Tarihi: 31.10.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 07:50

MOTORİN FİYATI SON DAKİKA 31 EKİM 2023: Akaryakıt fiyatları değişti! Motorine indirim mi geldi, ne kadar oldu, kaç TL? İl il güncel motorin fiyatları

Motorin fiyatı son dakika indirim zam haberleri ile yakından takip ediliyor. Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İsrail-Filistin çatışması nedeniyle petrol fiyatları artmış ve bu da akaryakıt zam haberlerini beraberinde getirmişti. Bu noktada ''Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, indirim, zam var mı?'' sorularına yanıt aranırken yeni bir gelişme yaşandı. Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber geldi. Motorine indirim yolda! Peki; Motorin fiyatı ne kadar oldu, litresi kaç TL, indirim mi geldi? İşte 31 Ekim 2023 Salı güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları son durum…

Motorin fiyatı son dakika 31 Ekim 2023: Motorine indirim mi geldi, litresi ne kadar oldu, kaç TL? Akaryakıt fiyatları son durum

Son dakika motorin fiyatı indirim haberleri ile gündemdeki yerini aldı. Dolar/TL ve petrol piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. İsrail-Filistin çatışması nedeniyle petrol fiyatları artış yaşamış ve benzin zammı da beraberinde gelmişti. Şimdi de araç sahiplerini sevindirecek bir haber daha geldi. Motorine indirim geliyor. Bu gelişme sonrası ''Motorine indirim mi geldi, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?'' soruları yanıt buldu. İl il güncel akaryakıt fiyatları sorgulanıyor. İşte 31 Ekim 2023 Salı İstanbul, Ankara, İzmir güncel motorin fiyatları son dakika gelişmeleri…

Motorin fiyatı son dakika 31 Ekim 2023: Motorine indirim mi geldi, litresi ne kadar oldu, kaç TL? Akaryakıt fiyatları son durum

LPG, BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI İNDİRİM VE ZAM HABERLERİ İLE GÜNDEMDE!

OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve küresel gelişmeler ile benzin fiyatı ve motorin fiyatı cephesindeki beklentiler değişiyor.

Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanma ve döviz kurlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

İsrail-Filistin çatışmasının şiddetlenmesi sonrası brent petrol fiyatları artış yaşamıştı. Bu da akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımıştı.

Şimdi ise indirim haberi geldi. Bu noktada güncel LPG fiyatı, benzin fiyatı ve motorin fiyatı merak edildi.

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Motorin fiyatı son dakika 31 Ekim 2023: Motorine indirim mi geldi, litresi ne kadar oldu, kaç TL? Akaryakıt fiyatları son durum

SON DAKİKA: MOTORİNE İNDİRİM BEKLENİYOR!

Gelen son dakika haberine göre, 31 Ekim 2023 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,57 TL indirim uygulandı.

Motorin fiyatı son dakika 31 Ekim 2023: Motorine indirim mi geldi, litresi ne kadar oldu, kaç TL? Akaryakıt fiyatları son durum

LPG VE BENZİN FİYATLARI İÇİN ZAM, İNDİRİM VAR MI?

LPG ve benzin fiyatları için yeni indirim, zam haberi bulunmuyor.

Motorin fiyatı son dakika 31 Ekim 2023: Motorine indirim mi geldi, litresi ne kadar oldu, kaç TL? Akaryakıt fiyatları son durum

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI SON DURUM

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 31 Ekim 2023 Salı günü için sorgulanıyor. İşte; 31 Ekim 2023 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin, akaryakıt fiyatları...

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