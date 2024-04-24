Motorine indirim geliyor! Petroldeki gerileme akaryakıta yaradı! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak?

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıt fiyatları için belirleyici olan BRENT, ABD'deki güçlü talep öngörüsü ve Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin petrol arzına ilişkin endişelerinden 85-90 dolar bandında dalgalanıyor. Aşağı yönlü seyreden petrol fiyatları akaryakıta da yaradı. Sektör temsilcilerinden araç sahiplerini sevindiricek haber geldi. Yarından itibaren geçerli olmak üzere mazot fiyatı için indirim bekleniyor.