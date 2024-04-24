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Haberler Fotohaber Motorine indirim geliyor! Petroldeki gerileme akaryakıta yaradı! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 24.04.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 11:33

Motorine indirim geliyor! Petroldeki gerileme akaryakıta yaradı! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları üzerinde etkili olan brent petroldeki gerileme akaryakıt fiyatları tarafına yansıdı. Araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine indirim geliyor. Böylece akaryakıt fiyatları 1 ay sonra liste güncelleyecek. Peki indirim sonrası motorin fiyatları (mazot fiyatı) ne kadar olacak? 24 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?

Motorine indirim geliyor! Petroldeki gerileme akaryakıta yaradı! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak?

Akaryakıt fiyatları yarın değişiyor. Sektör temsilcileri duyurdu. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları için indirim bekleniyor.

Motorine indirim geliyor! Petroldeki gerileme akaryakıta yaradı! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak?

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıt fiyatları için belirleyici olan BRENT, ABD'deki güçlü talep öngörüsü ve Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin petrol arzına ilişkin endişelerinden 85-90 dolar bandında dalgalanıyor. Aşağı yönlü seyreden petrol fiyatları akaryakıta da yaradı. Sektör temsilcilerinden araç sahiplerini sevindiricek haber geldi. Yarından itibaren geçerli olmak üzere mazot fiyatı için indirim bekleniyor.

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Motorine indirim geliyor! Petroldeki gerileme akaryakıta yaradı! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için indirim, zam yok.

İstanbul 43,62 TL
Ankara 44,47 TL
İzmir 44,70 TL

Motorine indirim geliyor! Petroldeki gerileme akaryakıta yaradı! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak?

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Yarın itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 17 kuruş indirim bekleniyor. İndirim sonrası motorin fiyatları (mazot fiyatı) İstanbul'da 40,99 TL, Ankara'da 41,88 TL, İzmir'de 42,12 TL olacak.

İstanbul 42,16 TL
Ankara 43,05 TL
İzmir 43,29 TL

Motorine indirim geliyor! Petroldeki gerileme akaryakıta yaradı! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak?

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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