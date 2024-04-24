Giriş Tarihi: 24.04.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
11:33
Motorine indirim geliyor! Petroldeki gerileme akaryakıta yaradı! Benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak?
Benzin fiyatı ve motorin fiyatları üzerinde etkili olan brent petroldeki gerileme akaryakıt fiyatları tarafına yansıdı. Araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine indirim geliyor. Böylece akaryakıt fiyatları 1 ay sonra liste güncelleyecek. Peki indirim sonrası motorin fiyatları (mazot fiyatı) ne kadar olacak? 24 Nisan 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar?