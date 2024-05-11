Muğla’da orman yangınında yok olmuşlardı! Yeniden görülmeye başlandı

MUĞLA'DA ÇAM PAMUKLU BÖCEĞİ YENİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Veli Türk, arıların gelişimi ve çiçek balı üretimi için arıcıların yayla yolculuğunun başladığını söyledi.

2021 yılında Muğla'da yaşanan orman yangınlarında bal sağımı yaptıkları çam sahalarının büyük bölümünün zarar gördüğünü belirten Türk, "Yangının olmadığı yerlerde yaşanan yüksek sıcaklık bal yapan böceği öldürdüğü için 2 yıl bal alamadık. 2023 yılında hava şartlarının iyi olması, ağaç köklerindeki böceklerin de yeniden yukarıya çıkmasıyla 2 yıl bal vermeyen yerler yeniden bal verdi. Yaklaşık yüzde 50'ye varan bal artışı oldu." dedi.

Geçmişte 30-35 bin ton olan bal rekoltesinin yangın sebebiyle 5 bin tona kadar düştüğünü dile getiren Türk, "Ama geçen yıl 15 bin ton gibi bir rekolteye eriştik. Bu, umut verici bir gelişme. Bu seneki hava şartları ve ağaç köklerindeki böceklerin yeniden çıkmasıyla artışın yüzde 80 civarında olmasını bekliyoruz. Aynen devam ederse 2025 yılında da eski yılları görerek 30-35 bin ton bal rekoltesine ulaşacağız." diye konuştu.

Türk, Muğla ve ilçelerinde 6 bin ailenin geçimini arıcılıkla sağladığını, il dışından gelen arıcılarla birlikte kentin yaklaşık 2,5 milyon kovana ev sahipliği yaptığını söyledi.

Çam balı üretimi için gönüllü arıcılarla yeni sahalar (basra sahaları) oluşturmaya başladıklarını belirten Türk, "Yeni alanlarda bal sağımı yaparak eski rekoltelere ulaşacağız. Basra aşılamalarını kuraklıktan kaynaklı hiç bal alamadığımız alanlara yapıyoruz. Aşılamalardan kaynaklı verim aldıktan sonra yeni nakiller yaparak yeni sahalar oluşturuyoruz. Şu ana kadar yaptığımız denemelerde de yüzde 50 başarı sağladık." ifadesini kullandı.

"SAHTE BAL" UYARISI

Arıcılık sektörünün sorunlarının başında pazarlama sıkıntısının geldiğine dikkati çeken Türk, "Üreticilerimizin ürünlerini pazarlamada yaşadıkları sorunları tetikleyen en önemli etken, gerek sosyal medya üzerinden gerekse market raflarında çok düşük fiyatlarla 'bal' adı altında satışa sunulan yapay ballar." dedi.

Türk, sahte ballar nedeniyle gerçek balın arıcının elinde kaldığını, kilometrelerce yol katederek ülkenin birçok yerini gezip bal üreten arıcının bu işten vazgeçme aşamasına geldiğini ifade etti.

Türk, arıcıların "gezgincilik" yapmaması durumunda ülkenin birçok yerinde tarım da yapılamayacağını, bu nedenle üreticilere mazot desteği verilmesi gerektiğini söyledi.