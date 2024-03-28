Giriş Tarihi: 28.03.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
14:32
Murat Kurum tek tek açıkladı: İstanbul'a müjdeler! Emekliye her ay 2 bin 500 TL, Öğrencilere ücretsiz ulaşım, doğal gaz...
31 Mart Yerel Seçimleri için geri sayım sürerken Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'a müjdeleri tek tek sıraladı. Gencinden yaşlısını, emeklisinden öğrencisini ilgilendiren projeler dikkat çekti. Öğrenci evlerine doğal gaz desteği sağlanacak. İhtiyaç sahibi emeklilere her ay 2500 TL destek ödemesi yapılacak. Tüm öğretmenlere indirimli ulaşım sağlanacak. Girişimci kadınlara 100 bin TL destek verilecek. İşte Murat Kurum'un açıkladığı müjdeler ve tüm detaylar...