Murat Kurum tek tek açıkladı: İstanbul’a müjdeler! Emekliye her ay 2 bin 500 TL, Öğrencilere ücretsiz ulaşım, doğal gaz...

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar, İlk 6 Ay ve 1 Yıllık Acil Eylem Planı Toplantısı'nda konuştu. Murat Kurum, İstanbulluları sevindirecek birçok müjdeyi peş peş verdi:

KADINLARIN VE AİLELERİN İSTANBUL'U

Güvenli, çocuklarımızı okula hazırlayan kreşler öncelikli olacak. Bu yolda öncelikle kadınlarımız ve aileler için;