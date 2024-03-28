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Haberler Fotohaber Murat Kurum tek tek açıkladı: İstanbul'a müjdeler! Emekliye her ay 2 bin 500 TL, Öğrencilere ücretsiz ulaşım, doğal gaz...
Giriş Tarihi: 28.03.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 14:32

Murat Kurum tek tek açıkladı: İstanbul'a müjdeler! Emekliye her ay 2 bin 500 TL, Öğrencilere ücretsiz ulaşım, doğal gaz...

31 Mart Yerel Seçimleri için geri sayım sürerken Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'a müjdeleri tek tek sıraladı. Gencinden yaşlısını, emeklisinden öğrencisini ilgilendiren projeler dikkat çekti. Öğrenci evlerine doğal gaz desteği sağlanacak. İhtiyaç sahibi emeklilere her ay 2500 TL destek ödemesi yapılacak. Tüm öğretmenlere indirimli ulaşım sağlanacak. Girişimci kadınlara 100 bin TL destek verilecek. İşte Murat Kurum'un açıkladığı müjdeler ve tüm detaylar...

Murat Kurum tek tek açıkladı: İstanbul’a müjdeler! Emekliye her ay 2 bin 500 TL, Öğrencilere ücretsiz ulaşım, doğal gaz...

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul için müjdeleri peş peşe sıraladı. Kurum'un açıkladığı projeler gencinden yaşlısını, emeklisinden öğrencisini herkesin yüzü güldürecek.

Murat Kurum tek tek açıkladı: İstanbul’a müjdeler! Emekliye her ay 2 bin 500 TL, Öğrencilere ücretsiz ulaşım, doğal gaz...

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul İçin Hızlı ve Sağlam Adımlar, İlk 6 Ay ve 1 Yıllık Acil Eylem Planı Toplantısı'nda konuştu. Murat Kurum, İstanbulluları sevindirecek birçok müjdeyi peş peş verdi:

KADINLARIN VE AİLELERİN İSTANBUL'U

Güvenli, çocuklarımızı okula hazırlayan kreşler öncelikli olacak. Bu yolda öncelikle kadınlarımız ve aileler için;

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Murat Kurum tek tek açıkladı: İstanbul’a müjdeler! Emekliye her ay 2 bin 500 TL, Öğrencilere ücretsiz ulaşım, doğal gaz...

7/24 NÖBETÇİ KREŞLER AÇILACAK

Her mahalleye kreş hizmeti götürülecek; gece emekçileri ve acil durumlar için 7/24 nöbetçi kreş uygulaması başlatılacak.

Murat Kurum tek tek açıkladı: İstanbul’a müjdeler! Emekliye her ay 2 bin 500 TL, Öğrencilere ücretsiz ulaşım, doğal gaz...

0-6 YAŞ ARASI ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM

Aile kartla 0-6 yaş arası çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz olacak. Babalar da çocukları yanlarındayken ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabilecek.

Murat Kurum tek tek açıkladı: İstanbul’a müjdeler! Emekliye her ay 2 bin 500 TL, Öğrencilere ücretsiz ulaşım, doğal gaz...

GİRİŞİMCİ KADINLARA 100 BİN TL HİBE

İstanbullu kadınlar artık işinin sahibi olacak. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadına 100 bin TL hibe verilecek.

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