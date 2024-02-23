Ocak ayında tek o şehirde şirket kurulmadı

OCAKTA ARDAHAN'DA ŞİRKET KURULMADI

Söz konusu ayda kurulan 11 bin 45 şirket ve kooperatifin yüzde 86,9'unu limitet şirketler, yüzde 10,9'unu anonim şirketler, yüzde 2,1'ini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,4'ü İstanbul, yüzde 11,2'si Ankara ve yüzde 7,3'ü İzmir'de kuruldu. Geçen ay Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 582'si ticaret, 1612'si imalat ve 1528'i inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 541'i inşaat, 529'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 177'si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Ocakta kapanan şirket ve kooperatiflerin 629'unun toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 258'inin imalat, 205'inin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1006'sının toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 372'sinin inşaat, 209'unun imalat sektöründe faaliyet gösterdiği kayıtlara geçti.

Ocakta 236 kooperatif kurulurken bunların 164'ü konut yapı, 38'i işletme, 12'si tarımsal kalkınma kooperatifi olarak işbaşı yaptı.