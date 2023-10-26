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Haberler Fotohaber Öğrenciler vergisiz telefon modelleri ve fiyatları 2023 listesi! ÖTV ve KDV’siz öğrencilere vergisiz cep telefonu hangi modellerde geçerli olacak?
Giriş Tarihi: 26.10.2023 01:06 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 01:36

Öğrenciler vergisiz telefon modelleri ve fiyatları 2023 listesi! ÖTV ve KDV’siz öğrencilere vergisiz cep telefonu hangi modellerde geçerli olacak?

Öğrenciler vergisiz telefon modelleri ve fiyatları araştırılıyor. Resmi Gazete'de "Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar" yayımlandı ve 1 Kasım itibariyle geçerli olacak. Açıköğretim dışı örgün öğretimdeki bütün öğrenciler bu kampanyadan yararlanabilecek. Böylece, ÖTV ve KDV'siz indirimli telefonlar öğrencilerin hizmetinde olacak. Bu noktada, "öğrencilere vergisiz cep telefonu hangi modellerde geçerli?" sorusu yanıt arıyor. İşte, Öğrenciler vergisiz telefon modelleri ve markaları

Öğrenciler vergisiz telefon modelleri ve fiyatları 2023 listesi! ÖTV ve KDV’siz öğrencilere vergisiz cep telefonu hangi modellerde geçerli olacak?

Öğrencilere vergisi telefon fiyatları ne kadar, hangi modeller ve markalarda geçerli sorusu yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı doğrultusunda öğrencilere ÖTV ve KDV'siz telefon imkanı doğdu.

Öğrenciler vergisiz telefon modelleri ve fiyatları 2023 listesi! ÖTV ve KDV’siz öğrencilere vergisiz cep telefonu hangi modellerde geçerli olacak?

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar 1 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Satın alma tarihi itibariyle öğrencinin 26 yaşından gün almamış olması

Açık öğretim öğrencileri hariç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğrenim öğrencilerinin her biri dahil

Çalışma, nihai satış fiyatı 9.500 TL'yi aşmayan mobil telefon cihazlarında geçerli olacak.

Her öğrencinin bir defaya mahsus teknolojik desteği en fazla 5.500 TL olabilecek.

12 ay boyunca öğrencilerin alacağı ücretsiz internet her ay 10 GB olacak.

Satın alınan telefonların en az iki yıl satın alan öğrenci tarafından kullanılması zorunlu tutulmuş.

Kararda yerli üretilen telefonlardan bahsedilmiyor. Herhangi bir 9.500 TL altı telefon, kampanya içerisinde geçerli yer alıyor.

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Öğrenciler vergisiz telefon modelleri ve fiyatları 2023 listesi! ÖTV ve KDV’siz öğrencilere vergisiz cep telefonu hangi modellerde geçerli olacak?

9500 TL ALTI TELEFON MODELLERİ

REALME

Realme 6 Pro

Realme XT

Realme 9 Pro

Realme C55

GENERAL MOBILE

Gm 24 Pro

Gm 21 Pro

Gm 22 Pro

HUAWEI

Nova 9 SE

Nova Y90

Nova 8i

P30 Lite 64 GB

Öğrenciler vergisiz telefon modelleri ve fiyatları 2023 listesi! ÖTV ve KDV’siz öğrencilere vergisiz cep telefonu hangi modellerde geçerli olacak?

XIAOMI

Redmi Note 12S

Redmi Note 11S

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 12

Redmi Note 10S

Redmi Note 11

Redmi 10 2022

Redmi Note 11

Redmi Note 10S

Öğrenciler vergisiz telefon modelleri ve fiyatları 2023 listesi! ÖTV ve KDV’siz öğrencilere vergisiz cep telefonu hangi modellerde geçerli olacak?

VIVO

Vivo Y35

OPPO

Oppo A91

POCO

M3 Pro 5G

M3 128 GB

ONEPLUS

Oneplus Nord N10 5G 128 GB

INFINIX

Infinix Note 12

Infinix Note 30

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