Giriş Tarihi: 26.10.2023 01:06 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 01:36

Öğrenciler vergisiz telefon modelleri ve fiyatları 2023 listesi! ÖTV ve KDV’siz öğrencilere vergisiz cep telefonu hangi modellerde geçerli olacak?

Öğrenciler vergisiz telefon modelleri ve fiyatları araştırılıyor. Resmi Gazete'de "Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar" yayımlandı ve 1 Kasım itibariyle geçerli olacak. Açıköğretim dışı örgün öğretimdeki bütün öğrenciler bu kampanyadan yararlanabilecek. Böylece, ÖTV ve KDV'siz indirimli telefonlar öğrencilerin hizmetinde olacak. Bu noktada, "öğrencilere vergisiz cep telefonu hangi modellerde geçerli?" sorusu yanıt arıyor. İşte, Öğrenciler vergisiz telefon modelleri ve markaları